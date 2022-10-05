جدول مباريات الأهلي في دوري يلو السعودي الدرجة الأولى 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات نادي الأهلي السعودي في دوري يلو السعودي 2022-23 والقنوات الناقلة.

كشفت لجنة المسابقات عن جدول دوري يلو الدرجة الأولى السعودي لموسم 2022-23 والذي ينطلق يوم 22 أغسطس المقبل.

الأهلي عاش موسمًا عصيبًا بعد أن أنهى في المركز قبل الأخير وهبط للمرة الأولى لدوري الدرجة الأولى.

ويسعى العميد للقتال في الموسم الجيد ليعود سريعًا إلى دوري الأضواء وينافس على البطولات كما اعتاد أن يفعل ذلك في السابق.

ترتيب دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2022-23، جدول المباريات والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير، سنتعرف على جدول مباريات الأهلي في دوري يلو السعودي الدرجة الأولى 2022-2023 وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

Shahid Shahid

جدول مباريات الأهلي في دوري يلو السعودي الدرجة الأولى 2023

الجولة المباراة الموعد النتيجة الملعب 1 الأهلي - القيصومة الأربعاء 24 أغسطس 2022،

20:50 السعودية، 19:50 مصر 1-1 الجوهرة المشعة 2 الأخدود - الأهلي الثلاثاء 30 أغسطس 2022،

20:40 السعودية، 19:40 مصر 0-2 مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية 3 الأهلي - الخلود الإثنين 5 سبتمبر 2022،

20:35 السعودية، 19:35 مصر 0-1 الجوهرة المشعة 4 العروبة - الأهلي الأحد 11 سبتمبر 2022،

19:05 السعودية، 18:05 مصر 0-0 ملعب نادي العروبة 5 الأهلي - أحد الجمعة 16 سبتمبر 2022،

20:30 السعودية، 19:30 مصر 0-3 الجوهرة المشعة 6 جدة - الأهلي الأربعاء 5 أكتوبر 2022،

20:15 السعودية، 19:15 مصر 1-1 الجوهرة المشعة 7 الأهلي - نجران الثلاثاء 11 أكتوبر 2022،

20:00 السعودية، 19:00 مصر الجوهرة المشعة 8 الرياض - الأهلي الإثنين 17 أكتوبر 2022،

18:00 السعودية، 17:00 مصر ملعب نادي الرياض 9 الفيصلي - الأهلي الثلاثاء 25 أكتوبر 2022،

19:50 السعودية، 18:50 مصر مدينة المجمعة الرياضية 10 الأهلي - الجبلين الثلاثاء 1 نوفمبر 2022،

19:45 السعودية، 18:45 مصر الجوهرة المشعة 11 العين - الأهلي الإثنين 7 نوفمبر 2022،

15:35 السعودية، 14:35 مصر مدينة الملك سعود الرياضية 12 الأهلي - الساحل الأحد 13 نوفمبر 2022،

19:40 السعودية، 18:40 مصر الجوهرة المشعة 13 الأهلي- هجر الأربعاء 21 ديسمبر 2022،

18:25 السعودية، 17:25 مصر الجوهرة المشعة 14 العربي - الأهلي الثلاثاء 27 ديسمبر 2022،

15:20 السعودية، 14:20 مصر ملعب إدارة التعليم 15 الأهلي - الشعلة الأربعاء 4 يناير 2023،

18:30 السعودية، 17:30 مصر الجوهرة المشعة 16 القادسية - الأهلي الثلاثاء 10 يناير 2023،

17:40 السعودية، 16:40 مصر مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية 17 الأهلي - الحزم الثلاثاء 17 يناير 2023،

18:40 السعودية، 17:40 مصر الجوهرة المشعة

ما هي القنوات الناقلة لدوري يلو الدرجة الأولى السعودي؟

تُنقل مباريات دوري يلو عبر السعودية الرياضية بصورة مجانية

ترتيب الأهلي في دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2023

الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 الأخدود 6 5 0 1 11 4 +7 15 2 الفيصلي 6 4 1 1 9 5 +4 13 3 الحزم 6 3 2 1 12 7 +5 11 4 الجبلين 6 3 2 1 10 7 +3 11 5 العربي 6 2 4 0 9 6 +3 10 6 القيصومة 6 2 4 0 8 6 +2 10 7 الأهلي 6 2 3 1 6 4 +2 9 8 الساحل 6 2 3 1 7 6 +1 9 9 جدة 6 2 3 1 6 5 +1 9 10 الشعلة 6 2 1 3 6 5 +1 7 11 الخلود 6 2 1 3 6 6 0 7 12 الرياض 6 2 1 3 6 9 -3 7 13 أحد 6 1 3 2 3 6 -3 6 14 هجر 6 1 2 3 6 8 -2 5 15 العروبة 6 1 2 3 4 9 -5 5 16 القادسية 6 0 3 3 6 10 -4 3 17 نجران 6 0 3 3 6 12 -6 3 18 العين 6 0 2 4 3 9 -6 2