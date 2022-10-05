جدول مباريات الأهلي في دوري يلو السعودي الدرجة الأولى 2023 والقنوات الناقلة

كشفت لجنة المسابقات عن جدول دوري يلو الدرجة الأولى السعودي لموسم 2022-23 والذي ينطلق يوم 22 أغسطس المقبل.
الأهلي عاش موسمًا عصيبًا بعد أن أنهى في المركز قبل الأخير وهبط للمرة الأولى لدوري الدرجة الأولى.
ويسعى العميد للقتال في الموسم الجيد ليعود سريعًا إلى دوري الأضواء وينافس على البطولات كما اعتاد أن يفعل ذلك في السابق.
ترتيب دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2022-23، جدول المباريات والقنوات الناقلة
وفي هذا التقرير، سنتعرف على جدول مباريات الأهلي في دوري يلو السعودي الدرجة الأولى 2022-2023 وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟
جدول مباريات الأهلي في دوري يلو السعودي الدرجة الأولى 2023
|الجولة
المباراة
الموعد
|النتيجة
|الملعب
1
الأهلي - القيصومة
الأربعاء 24 أغسطس 2022،
1-1
الجوهرة المشعة
2
الأخدود - الأهلي
الثلاثاء 30 أغسطس 2022،
0-2
مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية
3
الأهلي - الخلود
الإثنين 5 سبتمبر 2022،
0-1
الجوهرة المشعة
4
العروبة - الأهلي
الأحد 11 سبتمبر 2022،
0-0
ملعب نادي العروبة
5
الأهلي - أحد
الجمعة 16 سبتمبر 2022،
0-3
الجوهرة المشعة
6
جدة - الأهلي
الأربعاء 5 أكتوبر 2022،
1-1
الجوهرة المشعة
7
الأهلي - نجران
الثلاثاء 11 أكتوبر 2022،
الجوهرة المشعة
8
الرياض - الأهلي
الإثنين 17 أكتوبر 2022،
ملعب نادي الرياض
9
الفيصلي - الأهلي
الثلاثاء 25 أكتوبر 2022،
مدينة المجمعة الرياضية
10
الأهلي - الجبلين
الثلاثاء 1 نوفمبر 2022،
الجوهرة المشعة
11
العين - الأهلي
الإثنين 7 نوفمبر 2022،
مدينة الملك سعود الرياضية
12
الأهلي - الساحل
الأحد 13 نوفمبر 2022،
الجوهرة المشعة
13
الأهلي- هجر
الأربعاء 21 ديسمبر 2022،
الجوهرة المشعة
14
العربي - الأهلي
الثلاثاء 27 ديسمبر 2022،
ملعب إدارة التعليم
15
الأهلي - الشعلة
الأربعاء 4 يناير 2023،
الجوهرة المشعة
16
القادسية - الأهلي
الثلاثاء 10 يناير 2023،
مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية
17
الأهلي - الحزم
الثلاثاء 17 يناير 2023،
الجوهرة المشعة
ما هي القنوات الناقلة لدوري يلو الدرجة الأولى السعودي؟
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ترتيب الأهلي في دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2023
الترتيب
الفريق
لعب
فاز
تعادل
خسر
له
عليه
فارق
نقاط
1
الأخدود
6
5
0
1
11
4
+7
15
2
الفيصلي
6
4
1
1
9
5
+4
13
3
الحزم
6
3
2
1
12
7
+5
11
4
الجبلين
6
3
2
1
10
7
+3
11
5
العربي
6
2
4
0
9
6
+3
10
6
القيصومة
6
2
4
0
8
6
+2
10
7
الأهلي
6
2
3
1
6
4
+2
9
8
الساحل
6
2
3
1
7
6
+1
9
9
جدة
6
2
3
1
6
5
+1
9
10
الشعلة
6
2
1
3
6
5
+1
7
11
الخلود
6
2
1
3
6
6
0
7
12
الرياض
6
2
1
3
6
9
-3
7
13
أحد
6
1
3
2
3
6
-3
6
14
هجر
6
1
2
3
6
8
-2
5
15
العروبة
6
1
2
3
4
9
-5
5
16
القادسية
6
0
3
3
6
10
-4
3
17
نجران
6
0
3
3
6
12
-6
3
18
العين
6
0
2
4
3
9
-6
2
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