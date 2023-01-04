ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والهلال في دوري روشن السعودي 2022-23؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والهلال في الجولة الثانية عشر من دوري روشن السعودي 2022-2023، وكيف تتابع المباراة عبر الإنترنت؟

يستقبل ملعب الجوهرة المشعة، قمة مباريات الجولة الثانية عشر من دوري روشن السعودي لموسم 2022،223، والتي تجمع بين الهلال والاتحاد.

الاتحاد نجح في تحقيق فوزًا هامًا على حساب أبها في الجولة الماضية، بهدفين مقابل هدف ليواصل الزحف نحو القمة، ويعمل لمواصلة حصد النقاط بالفوز بالكلاسيكو، والاقتراب أكثر من القمة.

أما الهلال فيدخل المباراة بعد تعثر في آخر مباراتين بالتعادل أمام النصر ثم ضمك، ويعمل على إيقاف نزيف النقاط والخروج بنقاط المباراة كاملة، لتصحيح الأوضاع والعودة إلى المربع الذهبي.

ويحتل الاتحاد المركز الثالث من سلم ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة بعد لعب 10 مباريات، بينما يأتي الهلال في المركز الخامس برصيد 22 مباراة بعد لعب 11 مباراة.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والهلال في الجولة الثانية عشر من منافسات الدوري السعودي 2022-2023، وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الاتحاد والهلال في دوري روشن السعودي 2022-23؟

ما هو موعد مباراة الاتحاد والهلال ؟

موعد مباراة الاتحاد والهلال في قمة الجولة الثانية عشر من دوري روشن السعودي 2022-23 هو يوم الخميس 5 يناير 2023، على ملعب الجوهرة المشعة.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، السابعة والنصف بتوقيت مصر.

Shahid

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والهلال ؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي على قنوات SSC، ستجد المباراة عبر شاشتها.

تنقل المباراة عبر قناة SSC بتقنية HD بصورة مشفرة، أما بتقنية SD فهي متاحة للجميع.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الاتحاد - الهلال الخميس 5 يناير 2023

20:30 السعودية، 19:30 مصر SSC1 HD

SSC EXTRA 1 HD الجوهرة المشعة

كيف تتابع مباراة الاتحاد والهلال عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباراة الاتحاد والهلال عبر الإنترنت بتقنية HD عن طريق الاشتراك في خدمة شاهد VIP.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

المباراة المتابعة عبر الإنترنت النصر - الطائي جول، شاهد VIP

Shahid