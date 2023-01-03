ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الاتحاد والهلال في دوري روشن السعودي 2022-23؟

تعرف على طريقة شراء تذاكر مباراة الاتحاد والهلال في قمة الجولة الثانية عشر لموسم 2022-23 من دوري روشن السعودي، وما هي الأسعار؟

يحتضن ملعب "الجوهرة المشعة" مواجهة "كلاسيكو" الدوري السعودي، وذلك حين يستضيف مباراة الاتحاد والهلال في قمة الجولة 12 من منافسات موسم 2022-23 في دوري روشن السعودي.

الاتحاد، صاحب الأرض، يدخل المباراة وعينه على مواصلة الانتصارات، وتحقيق الفوز الرابع على التوالي، من أجل الاستمرار في مزاحمة النصر والشباب على صدارة جدول الترتيب.

أما الهلال، فيدخل المباراة وهدفه الأول أيضًا هو الفوز وحصد النقاط الكاملة للقاء، خاصة بعدما تعثر "الزعيم" في آخر جولتين بالتعادل.

بالتأكيد يرغب العديد من محبي الفريقين في حضور مباراة "الكلاسيكو" المرتقبة، وهنا نتعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الاتحاد والهلال في دوري روشن السعودي 2022-23.

جدول مباريات الاتحاد في دوري روشن السعودي 2023 والقنوات الناقلة

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الاتحاد والهلال في دوري روشن السعودي 2022-23؟

تم طرح تذاكر مباراة الاتحاد والهلال في الجولة 12 من دوري روشن السعودي عبر موقع ittihadclub.etickets.com.sa.

اضغط هنا لشراء تذاكر مباراة الاتحاد والهلال

بعد الدخول إلى الموقع يتعين عليك تسجيل الدخول، ومن ثم شراء تذاكر المباراة.

Shahid

ما هي أسعار تذاكر مباراة الاتحاد والهلال في دوري روشن السعودي 2022-23؟

تتراوح أسعار تذاكر مباراة الاتحاد والهلال في قمة الجولة 12 من دوري روشن السعودي بين 50 وحتى ألف ريال سعودي، حسب فئة التذكرة.

الاتحاد كشف بالفعل عن نفاذ تذاكر الدرجتين الموحدة والفضية لمواجهة "الكلاسيكو" وتم بيع أكثر من 50 ألف تذكرة حتى الآن.

الفئة سعر التذكرة الموحدة 50 ريال سعودي الفضية 500 ريال سعودي الذهبية 1000 ريال سعودي

ما هو موعد مباراة الاتحاد والهلال في دوري روشن السعودي 2022-23؟

موعد مباراة أبها والاتحاد في الجولة الحادية عشر من دوري روشن السعودي 2022-23 هو يوم السبت 31 ديسمبر 2022، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية.

وتنطلق صافرة البداية الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الاتحاد - الهلال الخميس 5 يناير 2023،

20:30 السعودية، 19:30 مصر SSC

شاهد VIP الجوهرة المشعة

ما هي الشروط الواجب توافرها للحصول على تذاكر مباراة الاتحاد والهلال؟

• عدم اشتراط التحصين والتحقق من الحالة الصحية في "توكلنا"

• لا يلزم لبس الكمامة في الأماكن المفتوحة ، ويوصى بالاستمرار بلبسها في الأماكن المغلقة.

• بعد الشراء ، لا يمكن ان تسُترد قيمة التذكرة كما لا يمكن استبدالها ولا يجوز لغير الجهة المنظمة إعادة بيع التذكرة أو تحويلها لطرف ثالث بهدف تحقيق الربح ، وتصبح التذكرة باطلة عند إعادة بيعها أو تحويلها بشكل غير مسموح ، ولن يجوز لحاملها الدخول إلى المكان كما يمكن أن يتم إخراجه منه ، وتحتفظ الجهة المنظمة بحق إلغاء أي تذكرة معلن عنها بهدف إعادة بيعها من أجل تحقيق ربح أو كسب تجاري.

• وقد اتخذت الوزارة مع الاتحادات والأندية الرياضية كافة الإجراءات اللازمة لتطبيق البروتوكول، بما يحقق الحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

• وعلى من يخالف التعليمات الاحترازية سيكون عرضة للمخالفة حسب ما نصت عليه القوانين المحلية.

Shahid