ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والفتح في الدوري السعودي 2022-23؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والفتح في الجولة السادسة من دوري روشن السعودي 2022-2023، وكيف تتابع المباراة عبر الإنترنت؟

يستقبل ملعب الجوهرة المشعة، مباراة قوية تجمع بين الاتحاد والفتح، ضمن مباريات الجولة السادسة من بطولة دوري روشن السعودي 2022-23.

الاتحاد تعادل سلبيًا في الجولة الخامسة مع النصر، ويدخل المباراة وعينه على النقاط كاملة للاستمرار في المنافسة على صدارة الترتيب.

أما الفتح الذي يعاني هذا الموسم من تذبذب النتائج، نجح في الجولة الماضية في الفوز على أبها بثلاثية نظيفة، ويعمل على مواصلة تصحيح المسار وحصد النقاط أمام العميد.

المباراة التي يستضيفها ملعب الجوهرة المشعة سيتابعها أنصار الاتحاد بشغف سواء في المدرجات أو عبر القنوات الفضائية أو عبر الإنترنت، ولذلك نتعرف على القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والفتح، وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟.

جدول مباريات الاتحاد في الدوري السعودي 2023 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة الاتحاد والفتح في الدوري السعودي؟

موعد مباراة الاتحاد والفتح، في الجولة السادسة من دوري روشن السعودي 2022-23، هو يوم الجمعة 7 أكتوبر 2022، على ملعب الجوهرة المشعة.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت مصر.

Shahid Shahid

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والفتح في الدوري السعودي؟

تنقل قناة السعودية الرياضية " SSC" منافسات الدوري السعودي، وبالطبع ستقوم بنقل مباراة الاتحاد والفتح على شاشتها، بالتحديد عبر قناة SSC EXTRA 1 HD.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الاتحاد - الفتح الجمعة 7 أكتوبر 2022،

21:00 السعودية، 20:00 مصر SSC

شاهد VIP الجوهرة المشعة

كيف تتابع مباراة الاتحاد والفتح في الدوري السعودي عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباراة الاتحاد والفتح عبر الإنترنت بتقنية HD عن طريق الاشتراك في خدمة شاهد VIP.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.