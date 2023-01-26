ما هي القنوات الناقلة لحفل جوائز الأفضل "ذا بيست " 2022؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لحفل جوائز الأفضل "ذا بيست " 2022.. وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

يتنافس عدد من أهم نجوم كرة القدم على جائزة من بين أهم الجوائز الفردية في اللعبة وهي جائزة الأفضل التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم كل عام.

هذه المرة، وقع اختيار "فيفا" على مجموعة من اللاعبين المميزين أبرزهم بطل كأس العالم 2022 مع الأرجنتين ليونيل ميسي إلى جانب المتألق كريم بنزيما، وكيليان مبابي.

يوجد لاعبان عربيان في القائمة هما المصري محمد صلاح نجم ليفربول، والمغربي أشرف حكيمي الذي قدم أداء مبهرًا في كأس العالم مع أسود الأطلس أكمل به تألقه مع "بي إس جي".

وسيتم منح الجائزة عن فئات أفضل لاعب ولاعبة ومدرب ومدربة وحارس وحارسة مرمى وجائزة FIFA FIFPRO 11 للرجال والسيدات، وجائزة اللعب النظيف، وجائزة بوشكاش لأفضل هدف، وجائزة أفضل الجماهير.

الكشف عن موعدها الرسمي.. ميسي وبنزيما يقودان رهان جائزة الأفضل في العالم

في الموضوع التالي من موقع "جول" نستعرض لكم القنوات الناقلة لحفل جوائز الأفضل 2022.

ما هو موعد حفل جوائز الأفضل "ذا بيست" 2022؟

حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يوم الإثنين 27 فبراير 2023، ليكون موعد إقامة حفل توزيع جوائز الأفضل في العالم "ذا بيست" لعام 2022، في مقر الاتحاد في زيوريخ بسويسرا.

ولكن بعدها تم تغيير الموعد دون الإعلان عن الموعد الجديد، إلا أنّ الإعلان الرسمي عن القوائم النهائية سيكون يوم الإثنين 6 فبراير.

ويعد موعد الحفل هذا العام متأخرًا عن السنوات الماضية، إذ أقيم الموسم الماضي في يناير وقبلها في ديسمبر، وذلك بسبب خوض منافسات كأس العالم في نهاية العام الماضي.

ما هي القنوات الناقلة لحفل جوائز الأفضل "ذا بيست" 2022؟

ستذاع حفل جوائز الأفضل 2022 على مجموعة قنوات بي إن سبورت، وبالتحديد على القناة الإخبارية التي عادةً ما تنقل جميع الأحداث الرياضية مثل قرعة دوري أبطال أوروبا وغيرها.

الحدث الموعد القنوات الناقلة حفل جوائز الأفضل "ذا بيست" 2022 الإثنين 27 فبراير 2023 beIN Sports News

ما هو تردد فناة بي إن سبورت الإخبارية الناقلة لحفل جوائز الأفضل "ذا بيست" 2022؟

قناة بي إن سبورتس متاحة على القمر الصناعي نايل سات عبر التردد الآتي:-

القمر التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ نايل سات 12064 أفقي 27500 5\6

كيف يمكن متابعة حفل جوائز الأفضل "ذا بيست" 2022 عبر الإنترنت؟

يمكن متابعة الحفل على الإنترنت، إذ سيقوم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بنقل الحفل على منصاته الإعلامية المختلفة، بشكل مباشر مثل موقع فيفا بلس.

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