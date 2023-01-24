الكشف عن موعدها الرسمي.. ميسي وبنزيما يقودان رهان جائزة الأفضل في العالم

لقب فردي جديد يشهد منافسة كبيرة والعرب حضور في التنافس

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن موعد تقديم "جائزة الأفضل" السنوية التي يتم فيها اختيار أفضل لاعبي كرة القدم خلال العام.

وأفاد الموقع الرسمي للاتحاد بأن الجائزة سيتم منحها يوم 27 فبراير 2023 في الحفل السنوي المعتاد.

كما أشار الاتحاد عبر موقعه الرسمي إلى أن التصويت بدأ من 12 يناير الجاري عبر الفئات المختلفة.

وسيتم منح الجائزة عن فئات أفضل لاعب ولاعبة ومدرب ومدربة وحارس وحارسة مرمى وجائزة FIFA FIFPRO 11 للرجال والسيدات، وجائزة اللعب النظيف، وجائزة بوشكاش لأفضل هدف، وجائزة أفضل الجماهير.

ومن المرجح أن تكون المنافسة هذا العام بين الثلاثي كريم بنزيما وكيليان مبابي وليونيل ميسي، بعد أداء استثنائي قدموه خلال العام.

كما تشهد القائمة المتنافسة وجود ثنائي عربي يتمثل في المغربي أشرف حكيمي والمصري محمد صلاح.