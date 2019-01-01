ما هي التفاصيل المالية في انضمام كوتينيو لبايرن ميونخ؟

تعرف على قيمة صفقة كوتينيو للبافاري؟

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

أعلن نادي بايرن ميونخ إتمام التعاقد مع فيليبي كوتينيو من برشلونة على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد فقط.

ورغم أنّ الفريق البافاري أو برشلونة لم يكشفا عن قيمة الصفقة إلا أنّ التقارير الصحفية ذكرت الاتفاق المالي بين الفريقين.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية فإن بايرن ميونخ سوف يحصل على خدمات كوتينيو مقابل مبلغ يتراوح بين 15 إلى 20 مليون يورو لمدة موسم واحد.

كما يوجد بند يسمح لبايرن ميونخ بضم اللاعب بصورة نهائية مقابل 120 مليون يورو إلا أنّه اختياري وليس إلزامي.

ولن يدفع النادي الكتالوني راتب اللاعب إلا أنّه قد يعود في 2020 حال رفض بايرن ميونخ تفعيل بند أحقية الشراء.

جدير بالذكر أنّ رحيل كوتينيو جاء لحرمان ريال مدريد من بيع جاريث بيل إلى بايرن ميونخ والتعاقد مع نيمار من باريس سان جيرمان.

وقد يحصل أنطوان جريزمان على القميص رقم 7 حال رغب اللاعب في ذلك.