جريزمان قد يحصل على قميصه المفضل بعد رحيل كوتينيو

هل يرتدي جريزمان القميص رقم 7 بدلًا من 17؟

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

يستطيع أنطوان جريزمان، لاعب برشلونة، الحصول على رقمه المفضل وارتداء القميص رقم 7 بعد رحيل فيليبي كوتينيو إلى بايرن ميونخ.

برشلونة وبايرن ميونخ أعلنا رسميًا التعاقد مع كوتينيو على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أنّه رغم ارتداء جريزمان للقميص رقم 17 في مباراة أتلتيك بلباو في الجولة الأولى من الليجا لكنّه يستطيع التغيير إلى رقم 7.

وأوضحت أنّ لوائح الاتحاد الإسباني لا تمنع تغيير رقم القميص شرط أن يحدث ذلك قبل غلق سوق الانتقالات في 2 سبتمبر المقبل.

وفي حال طلب الفرنسي الحصول على رقم 7 قبل غلق سوق الانتقالات فإن النادي قد يوافق ويغيره دون أي مشكلة.

جدير بالذكر أنّ جريزمان يستخدم رقم 7 مع منتخب فرنسا وكذلك ارتداه رفقة أتلتيكو مدريد.