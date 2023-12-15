تعرف على موعد مباراة ليفربول ضد مان يونايتد في الدوري الإنجليزي 2023-2024، القنوات الناقلة، التشكيل المتوقع وكل ما تريد معرفته

لطالما كانت قمة ليفربول ومانشستر يونايتد من أهم المباريات الكروية في إنجلترا على الإطلاق، كيف لا وهي بين فريقين هما الأكثر منافسة عبر التاريخ على الألقاب في إنجلترا.

ليفربول هو الفريق المتطور تحت إمرة المدرب الألماني يورجن كلوب والذي نجح خلال السنوات الأخيرة في إنهاء حقبة صعبة والحصول على كافة الألقاب الممكنة.

أما مانشستر يونايتد فيمر بفترة صعبة بعض الشيء تخللتها مشاكل فنية وإدارية كثيرة ويطمح في الخروج من هذه الحالة بفوز هام على خصم صعب.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة ليفربول ضد مان يونايتد في الدوري الإنجليزي 2023-2024، القنوات الناقلة، التشكيل المتوقع وكل ما تريد معرفته.

جدول مباريات الدوري الإنجليزي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب

ما موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

تقام مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي يوم الأحد 17 أكتوبر 2023 على ملعب أنفيلد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 18:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة ل مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، ستجد المباراة على شاشتها.

متابعو المباريات عبر البث المباشر سيجدون المباراة عبر تطبيق TOD.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب ليفربول - مانشستر يونايتد الأحد 17 أكتوبر 2023

18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports HD 1 أنفيلد

التشكيل المتوقع لليفربول

من المتوقع أن يدخل المدرب يورجن كلوب المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3

أليسون بيكر

كوستاس تسيميكاس. -فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتيه - ترينت ألكسندر أرنولد

واتارو إندو - دومينيك سوبوسلاي - هارفي إليوت

لويس دياز - داروين نونيز - محمد صلاح

التشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد

من المتوقع أن يدخل المدرب إريك تين هاج المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3

أندريه أونانا

ديوجو دالوت.- رافاييل فاران - فيكتور ليندلوف - أرون وان بيساكا

سكوت ماكتوميناي - كوبي ماينو - سفيان أمرابط

ماركوس راشفورد - أليخاندرو جارناتشو - راسموس هويلوند

ما هو تاريخ مواجهات ليفربول ومانشستر يونايتد في البطولات المختلفة؟

بشكل عام، خاض كل من ليفربول ومانشستر يونايتد مباريات ضد بعضهما البعض في 211 مناسبة، فاز ليفربول في 71 مناسبة، وفاز مانشستر يونايتد في 82 مناسبة وتعادلا في 58 مناسبة.

الجدول التالي يستعرض لكم التاريخ التفصيلي للمواجهات بين الفريقين في كل البطولات، مع اعتبار الدوري الإنجليزي بنسختيه قبل 1992 وبعد أن بات الدوري الإنجليزي الممتاز (البريمييرليج).