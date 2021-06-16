ما هو تاريخ مواجهات الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا؟

تعرف على نتائج مباريات الأهلي والترجي عبر التاريخ في دوري أبطال إفريقيا

يستعد الترجي لمواجهة الأهلي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، على ملعب رادس، في مباراة ثأرية للشياطين الحمر، بعد خسارة نهائي بطولة 2018.

الأهلي تأهل إلى نصف نهائي البطولة بعد تخطيه عقبة صن داونز، بثلاثة أهداف مقابل هدف في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

على الجانب الآخر وصل شيخ الأندية التونسية إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد عبوره شباب بلوزداد الجزائري، بثلاثة أهداف مقابل هدفين في ركلات الترجيح، بعد التعادل في مباراتي الذهاب والإياب بهدفين لكل فريق.

ودائمًا ما تشتهر مباريات الأهلي والترجي بالقوة والإثارة، ولكن السؤال ما هو تاريخ مواجهات الفريقين السابقة في البطولات الإفريقية؟، هذا ما سنتعرف عليه معًا في التقرير التالي من موقع جول.

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لعب الأهلي مع الترجي من قبل في 20 مباراة، كانت الغلبة للأهلي في 8 منهم، وحسم التعادل 8 مباريات، بينما فاز الترجي في أربع مباريات.

والبداية كانت في 1990، في دور الـ 16 للبطولة، وحينها فاز الترجي بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 بعد التعادل السلبي في مباراتي الذهاب والإياب.

وفي 2001 تجدد اللقاء، وحينها تعادل الفريقين في نصف النهائي، سلبيًا في مباراة الذهاب وفي الإياب تعادلا بهدف لكل فريق في تونس ليصعد الأهلي للمباراة النهائية.

وفي دور المجموعات لعام 2007، فاز الأهلي في مباراة الذهاب بثلاثية نظيف، ولكنه خسر بهدف نظيف في مباراة الإياب.

وفي موسم 2010 حسم الأهلي ذهاب نصف النهائي لصالحه بهدفين لهدف، بينما خسر في مباراة الإياب بهدف دون رد.

وفي الموسم التالي تجدد اللقاء بدور المجموعات، وخسر الأهلي المباراة الأولى بهدف دون رد، ثم تعادلا بهدف لكل فريق في المباراة الثانية.

وتقابل الفريقان في نهائي 2012، وحينها انتهت مباراة الذهاب بالتعادل بهدف لكل فريق، قبل أن يفوز الأهلي في مباراة الإياب بهدفين لهدف.

وانتظر جمهور الفريقان خمس سنوات حتى يتواجها مجددًا في دور الثمانية لعام 2017، وحينها انتهت مباراة الذهاب بالتعادل بهدفين لكل فريق، وفي مباراة الإياب فاز الأهلي بهدفين لهدف.

وفي عام 2018، لعب الفريقان معًا أربع مباريات، في دور المجموعات والنهائي.

بينما تواجها في بطولة الكونفدرالية مرة وحيدة كانت في مجموعات عام 2015، وفاز الأهلي في المباراة الأولى بثلاثية دون رد، بينما فاز في المباراة الثانية بهدف دون رد.