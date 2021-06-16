ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا 2021؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الترجي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020-21، وكيف تتابع المباراة عبر الإنترنت؟

يحل الأهلي ضيفًا ثقيلاً على الترجي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021.

الأهلي وصل إلى نصف نهائي البطولة بعد تخطيه عقبة صن داونز، بثلاثة أهداف مقابل هدف في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

على الجانب الآخر وصل شيخ الأندية التونسية إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد عبوره شباب بلوزداد الجزائري، بثلاثة أهداف مقابل هدفين في ركلات الترجيح، بعد التعادل في مباراتي الذهاب والإياب بهدفين لكل فريق.

جدول مباريات وترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2021

لكن، ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021 وكيف تتابعه عبر الإنترنت؟ جول يقدم لك الإجابة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي؟

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورتس بحقوق بث مباريات دوري أبطال إفريقيا بدايةً من دور المجموعات، وستذاع المباراة على شاشتها حصريًا في الشرق الأوسط.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي هي القناة الرابعة، وسينطلق الاستوديو التحليلي للمباراة قبل انطلاقها بما يقرب من نصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الترجي - الأهلي السبت 19 يونيو 2021،

18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN SPORTS HD 4

ما هو تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي؟

هناك مجموعة من الترددات لقنوات بي إن سبورتس وللقناة الرابعة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي، والمتواجدة على القمرين سهيل سات ونايل سات وأقمار أخرى.

القناة القمر التردد معدل الترميز معامل التصحيح beIN SPORTS HD 4 نايل سات 11548 أفقي 27500 5/6 سهيل سات 11585 عمودي 27500 2/3 يوتل سات 8 غرب 11054 أفقي 27500 2/3

كيف تتابع مباراة الأهلي والترجي عبر الإنترنت؟

إذا كنت ترغب في مشاهدة مباراة الأهلي والترجي عبر الإنترنت، فيجب عليك الاشتراك في خدمة بي إن كونكت الخاصة بمجموعة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لدوري أبطال إفريقيا 2021 في الشرق الأوسط.

لكن لديك طريقة أخرى لمتابعة أحداث المباراة، وهي خدمة البث المباشر التي تقدمها النسخة العربية من موقع جول، والتي ستتيح لك متابعة جميع أحداث اللقاء وستنطلق قبل صافرة البداية بحوالي نصف ساعة.