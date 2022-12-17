ما هو تاريخ مشاركات منتخب المغرب في كأس العالم؟

بلال محمد
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Morocco World Cup 2022.Getty Images.
كأس العالمالمغربأرقام وإحصائيات

تعرف على تاريخ مشاركات منتخب المغرب في كأس العالم وأرقام مشاركات أسود الأطلس السابقة في المونديال قبل المشاركة في نسخة 2022.

شارك المنتخب المغربي، في كأس العالم 2022، للمرة السادسة في تاريخه، والثانية على التوالي، وحقق فيها إنجازًا فريدًا كونه أول فريق عربي وإفريقي يصل إلى المربع الذهبي.

وكانت قرعة مونديال 2022 قد أسفرت، عن وقوع المنتخب المغربي، في مجموعة متوسطة بالنسبة لأسود الأطلس، مع بلجيكا، كندا، وكرواتيا.

وفجر المنتخب المغربي مفاجأة غير متوقعة بتصدره مجموعته، ثم إقصاء إسبانيا من دور الـ 16، والمضي قدمًا إلى نصف النهائي.

ما هو تاريخ العرب في كأس العالم؟

في التقرير التالي نستعرض ما ينبغي معرفته عن تاريخ المغرب في كأس العالم رقميًا وبالتحليل للأداء في كل مشاركة.

ما هو تاريخ مشاركات المغرب في كأس العالم؟

المنتخبعدد المشاركاتسنوات المشاركةأفضل مركزعدد المبارياتعدد الأهداف
المغرب61970-1986-1994-1998-2018-2022المركز الرابع2320

مشاركة المغرب في كأس العالم 1970

شارك المنتخب المغربي لأول مرة في كأس العالم في نسخة 1970، ولكنه وده البطولة من دور المجموعات، بعد مشاركته في مجموعة قوية برفقة ألمانيا الغربية وبيرو وبلغاريا.

وخسر أسود الأطلس ألمانيا الغربية بهدفين مقابل هدف، ثم من بيرو بثلاثية نظيفة، قبل التعادل مع بلغاريا بهدف لكل فريق.

احتلوا المركز الثالث في المجموعة وغادروا برأس مرفوعة باصمين على مشاركة لا تنسى لنسور قرطاج.

المنتخبالبطولةعدد المبارياتلهعليهالمركز
المغرب1970326دور المجموعات

مشاركة المغرب في كأس العالم 1986

عاد المنتخب المغربي إلى كأس العالم بعد 16عامًا، ليحقق أفضل انجاز له في البطولة عندما وصل إلى دور الـ 16.

وقعت المغرب في مجموعة صعبة ضمت كلًا من إنجلترا وبولندا والبرتغال، وتمكن أسود الأطلس من التعادل مع إنجلترا وبولندا سلبيًا، قبل تحقيق الفوز على البرتغال بثلاثة أهداف لهدف في المباراة الأخيرة بدور المجموعات.

وفي دور الـ 16 ضرب المنتخب المغربي موعدًا مع ألمانيا الغربية، ولكن خسر أسود الأطلس بهدف دون رد.

المنتخبالبطولةعدد المبارياتلهعليهالمركز
المغرب1986432دور الـ 16

مشاركة المغرب في كأس العالم 1994

أوقعت القرعة منتخب المغرب في مونديال 1994 مع بلجيكا، السعودية، وهولندا، ولكن خسر أسود الأطلس جميع مبارياتهم في البطولة.

المنتخبالبطولةعدد المبارياتلهعليهالمركز
المغرب1994325دور المجموعات

مشاركة المغرب في كأس العالم 1998

بالرغم من تقديم أداء جيد من المغرب في مونديال 1998، إلا أن التعادل مع النرويج والفوز على اسكتلندا، لم يكن كافيًا للعبور إلى دور الـ 16، بعد الخسارة من البرازيل.

المنتخبالبطولةعدد المبارياتلهعليهالمركز
المغرب1998355دور المجموعات

مشاركة المغرب في كأس العالم 2018

لم تكن القرعة رحيمة بمنتخب المغرب حين أوقعته في مجموعة واحدة مع إبران وإسبانيا، والبرتغال.

وخسر أسود الأطلس من إيران والبرتغال، قبل التعادل أمام إسبانيا بهدفين لكل فريق.

المنتخبالبطولةعدد المبارياتلهعليهالمركز
المغرب2018324دور المجموعات

مشاركة المغرب في كأس العالم 2022

أفضل مشاركة للمنتخب المغربي على الإطلاق، إذ وقع في المجموعة السادسة مع بلجيكا، كندا، وكرواتيا.

وتصدر أسود الأطلس المجموعة السادسة بعد التعادل مع كرواتيا، ثم الفوز على بلجيكا وكندا، وفي دور الـ 16، نجح المنتخب المغربي في تقديم أداء مميز أمام إسبانيا، وتعادل معه سلبيًا قبل أن يتغلب عليه بركلات الترجيح بنتيجة 3-0.

إنجازات المغرب لم تتوقف عند دور الـ 16، بل امتدت إلى نصف النهائي، ولكن قبلها تفوق أسود الأطلس على البرتغال في ربع النهائي بهدف نظيف، ولكن انتهت رحلة الانتصارات أمام فرنسا بطل نسخة 2018 من المونديال، وحينها خسر المغرب بهدفين دون رد، وفي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، سقط المنتخب المغربي أمام كرواتيا بهدفين لهدف.

المنتخبالبطولةعدد المبارياتلهعليهالمركز
المغرب2022765الرابع

من أكثر لاعبي المغرب مشاركة في كأس العالم؟

Mustapha Hadji Morocco Cult Hero HIC 16:9GOAL
اللاعبعدد المبارياتعدد النسخ
أشرف حكيمي82 (2018 -2022)
حكيم زياش82 (2018 -2022)
رومان سايس72 (2018 -2022)
يوسف النصيري62 (2018 -2022)
سفيان أمرابط62 (2018 -2022)
مصطفى حاجي62 (1994-1994)
رشيد عزوزي52 (1994-1994)
عبد الكريم الحضريوي52 (1994-1994)
نور الدين النيبت52 (1994-1994)
الطاهر الخلج52 (1994-1994)

من هداف المغرب في كأس العالم؟

يتصدر يوسف النصيري قائمة هدافي المغرب في كأس العالم بثلاثة أهداف..

اللاعبعدد الأهدافسنوات المشاركة
يوسف النصيري32018 - 2022
عبد الرزاق خيري21986
صلاح الدين بصير21998
عبد الجليل حدا21998
موهوب الغزواني11970
حومان جرير11970
كريمو11986
محمد الشاوي11994
حسن الناظر11994
مصطفى حاجي11998
خالد بوطيب12018
زكريا أبو خلال12022
رومان سايس12022
حكيم زياش12022
أشرف داري12022

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أي الفرق التالية كان أفضل فائز بكأس العالم؟

  • 91812فرنسا، 2018
  • 66626ألمانيا، 2014
  • 123795إسبانيا، 2010
  • 45368إيطاليا، 2006
327601 الأصوات

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