ما هو تاريخ مشاركات منتخب المغرب في كأس العالم؟

تعرف على تاريخ مشاركات منتخب المغرب في كأس العالم وأرقام مشاركات أسود الأطلس السابقة في المونديال قبل المشاركة في نسخة 2022.

شارك المنتخب المغربي، في كأس العالم 2022، للمرة السادسة في تاريخه، والثانية على التوالي، وحقق فيها إنجازًا فريدًا كونه أول فريق عربي وإفريقي يصل إلى المربع الذهبي.

وكانت قرعة مونديال 2022 قد أسفرت، عن وقوع المنتخب المغربي، في مجموعة متوسطة بالنسبة لأسود الأطلس، مع بلجيكا، كندا، وكرواتيا.

وفجر المنتخب المغربي مفاجأة غير متوقعة بتصدره مجموعته، ثم إقصاء إسبانيا من دور الـ 16، والمضي قدمًا إلى نصف النهائي.

ما هو تاريخ العرب في كأس العالم؟

في التقرير التالي نستعرض ما ينبغي معرفته عن تاريخ المغرب في كأس العالم رقميًا وبالتحليل للأداء في كل مشاركة.

ما هو تاريخ مشاركات المغرب في كأس العالم؟

المنتخب عدد المشاركات سنوات المشاركة أفضل مركز عدد المباريات عدد الأهداف المغرب 6 1970-1986-1994-1998-2018-2022 المركز الرابع 23 20

مشاركة المغرب في كأس العالم 1970

شارك المنتخب المغربي لأول مرة في كأس العالم في نسخة 1970، ولكنه وده البطولة من دور المجموعات، بعد مشاركته في مجموعة قوية برفقة ألمانيا الغربية وبيرو وبلغاريا.

وخسر أسود الأطلس ألمانيا الغربية بهدفين مقابل هدف، ثم من بيرو بثلاثية نظيفة، قبل التعادل مع بلغاريا بهدف لكل فريق.

احتلوا المركز الثالث في المجموعة وغادروا برأس مرفوعة باصمين على مشاركة لا تنسى لنسور قرطاج.

المنتخب البطولة عدد المباريات له عليه المركز المغرب 1970 3 2 6 دور المجموعات

مشاركة المغرب في كأس العالم 1986

عاد المنتخب المغربي إلى كأس العالم بعد 16عامًا، ليحقق أفضل انجاز له في البطولة عندما وصل إلى دور الـ 16.

وقعت المغرب في مجموعة صعبة ضمت كلًا من إنجلترا وبولندا والبرتغال، وتمكن أسود الأطلس من التعادل مع إنجلترا وبولندا سلبيًا، قبل تحقيق الفوز على البرتغال بثلاثة أهداف لهدف في المباراة الأخيرة بدور المجموعات.

وفي دور الـ 16 ضرب المنتخب المغربي موعدًا مع ألمانيا الغربية، ولكن خسر أسود الأطلس بهدف دون رد.

المنتخب البطولة عدد المباريات له عليه المركز المغرب 1986 4 3 2 دور الـ 16

مشاركة المغرب في كأس العالم 1994

أوقعت القرعة منتخب المغرب في مونديال 1994 مع بلجيكا، السعودية، وهولندا، ولكن خسر أسود الأطلس جميع مبارياتهم في البطولة.

المنتخب البطولة عدد المباريات له عليه المركز المغرب 1994 3 2 5 دور المجموعات

مشاركة المغرب في كأس العالم 1998

بالرغم من تقديم أداء جيد من المغرب في مونديال 1998، إلا أن التعادل مع النرويج والفوز على اسكتلندا، لم يكن كافيًا للعبور إلى دور الـ 16، بعد الخسارة من البرازيل.

المنتخب البطولة عدد المباريات له عليه المركز المغرب 1998 3 5 5 دور المجموعات

مشاركة المغرب في كأس العالم 2018

لم تكن القرعة رحيمة بمنتخب المغرب حين أوقعته في مجموعة واحدة مع إبران وإسبانيا، والبرتغال.

وخسر أسود الأطلس من إيران والبرتغال، قبل التعادل أمام إسبانيا بهدفين لكل فريق.

المنتخب البطولة عدد المباريات له عليه المركز المغرب 2018 3 2 4 دور المجموعات

مشاركة المغرب في كأس العالم 2022

أفضل مشاركة للمنتخب المغربي على الإطلاق، إذ وقع في المجموعة السادسة مع بلجيكا، كندا، وكرواتيا.

وتصدر أسود الأطلس المجموعة السادسة بعد التعادل مع كرواتيا، ثم الفوز على بلجيكا وكندا، وفي دور الـ 16، نجح المنتخب المغربي في تقديم أداء مميز أمام إسبانيا، وتعادل معه سلبيًا قبل أن يتغلب عليه بركلات الترجيح بنتيجة 3-0.

إنجازات المغرب لم تتوقف عند دور الـ 16، بل امتدت إلى نصف النهائي، ولكن قبلها تفوق أسود الأطلس على البرتغال في ربع النهائي بهدف نظيف، ولكن انتهت رحلة الانتصارات أمام فرنسا بطل نسخة 2018 من المونديال، وحينها خسر المغرب بهدفين دون رد، وفي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، سقط المنتخب المغربي أمام كرواتيا بهدفين لهدف.

المنتخب البطولة عدد المباريات له عليه المركز المغرب 2022 7 6 5 الرابع

من أكثر لاعبي المغرب مشاركة في كأس العالم؟

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اللاعب عدد المباريات عدد النسخ أشرف حكيمي 8 2 (2018 -2022) حكيم زياش 8 2 (2018 -2022) رومان سايس 7 2 (2018 -2022) يوسف النصيري 6 2 (2018 -2022) سفيان أمرابط 6 2 (2018 -2022) مصطفى حاجي 6 2 (1994-1994) رشيد عزوزي 5 2 (1994-1994) عبد الكريم الحضريوي 5 2 (1994-1994) نور الدين النيبت 5 2 (1994-1994) الطاهر الخلج 5 2 (1994-1994)

من هداف المغرب في كأس العالم؟

يتصدر يوسف النصيري قائمة هدافي المغرب في كأس العالم بثلاثة أهداف..

اللاعب عدد الأهداف سنوات المشاركة يوسف النصيري 3 2018 - 2022 عبد الرزاق خيري 2 1986 صلاح الدين بصير 2 1998 عبد الجليل حدا 2 1998 موهوب الغزواني 1 1970 حومان جرير 1 1970 كريمو 1 1986 محمد الشاوي 1 1994 حسن الناظر 1 1994 مصطفى حاجي 1 1998 خالد بوطيب 1 2018 زكريا أبو خلال 1 2022 رومان سايس 1 2022 حكيم زياش 1 2022 أشرف داري 1 2022