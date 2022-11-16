ما هو تاريخ العرب في كأس العالم؟

تعرف على تاريخ العرب في كأس العالم وماذا فعلت المنتخبات العربية في النسخ السابقة من المونديال؟

يترقب عشاق كرة القدم انطلاق كأس العالم 2022 في قطر، ولذلك تترقب المنتخبات العربية على وجه التحديد مشاركة جديدة يتمنى كل العشاق أن تمنى بنجاح كبير يشتاق إليه العرب في المونديال.

يمثل العرب في كأس العالم 2022 في قطر أول مونديال يقام في المنطقة العربية، 4 منتخبات، بواقع منتخبين إفريقيين وآخرين آسيويين.

المنتخبات التي تمثل العرب في كأس العالم قطر 2022 هي قطر المضيف والسعودية وتونس والمغرب.

تشارك قطر في المونديال للمرة الأولى في تاريخها، بينما تبصم السعودية على المشاركة السادسة في تاريخها بكأس العالم، وكذلك تونس والمغرب اللذان يكتبان المشاركة السادسة لكل منهما في كأس العالم.

في التقرير التاريخ نتعرف على تاريخ العرب في كأس العالم، وما الذي قدمته المنتخبات العربية في النسخ السابقة؟.

تاريخ المنتخب السعودي في كأس العالم

شارك المنتخب السعودي في 5 نسخ سابقة ويكتب مشاركة جديدة للمرة السادسة في مونديال قطر 2022.

مثل المنتخب السعودي العرب في المونديال للمرة الأولى بنسحة 1994 وفيها حقق أفضل إنجاز بالوصول إلى دور الـ 16 قبل الخروج من منتخب السويد.

المنتخب المشاركات سنوات المشاركة أفضل مركز السعودية 6 1994-1998-2002-2006-2018-2022 دور الـ 16

تاريخ المغرب في كأس العالم

شارك المنتخب المغربي في 5 نسخ سابقة ويكتب مشاركة جديدة للمرة السادسة في مونديال قطر 2022.

مثل المنتخب المغربي العرب في المونديال للمرة الأولى بنسحة 1970 وحقق أفضل إنجازاته التاريخية في المونديال بالوصول إلى الدور ثمن النهائي في كأس العالم 1986.

المنتخب المشاركات سنوات المشاركة أفضل مركز المغرب 6 1970-1986-1994-1998-2018-2022 دور الـ 16

تاريخ تونس في كأس العالم

شارك المنتخب التونسي في 5 نسخ سابقة ويكتب مشاركة جديدة للمرة السادسة في مونديال قطر 2022.

مثل المنتخب التونسي العرب في المونديال للمرة الأولى بنسحة 1978 وحقق أفضل إنجازاته التاريخية في المونديال بالفوز بمباراة واحدة في كل من نسختي 1978 و2018.

المنتخب المشاركات سنوات المشاركة أفضل مركز تونس 6 1978-1998-2002-2006-2018-2022 دور المجموعات

تاريخ الجزائر في كأس العالم

شارك المنتخب الجزائري في 4 نسخ سابقة ولم يستطع الوصول إلى مونديال قطر 2022.

مثل المنتخب الجزائري العرب في المونديال للمرة الأولى بنسحة 1982 وحقق أفضل إنجازاته التاريخية في المونديال بالتأهل إلى دور الـ 16 في مونديال 2014 بالبرازيل.

المنتخب المشاركات سنوات المشاركة أفضل مركز الجزائر 4 1982-1986-2010-2014 دور الـ 16

تاريخ مصر في كأس العالم

شارك المنتخب التونسي في 3 نسخ سابقة من كأس العالم ولم يستطع الوصول إلى مونديال قطر 2022.

مثل المنتخب المصري العرب في المونديال للمرة الأولى في نسخة 1934 وهي أول مشاركة عربية وإفريقية في تاريخ كأس العالم، ولم يستطع المنتخب المصري تحقيق الفوز في أي مباراة خلال المونديال بمشاركاته الثلاثة فيه، واكتفى بتعادلين مع كل من هولندا وأيرلندا في نسخة 1990.

المنتخب المشاركات سنوات المشاركة أفضل مركز مصر 3 1934-1990-2018 دور المجموعات

تاريخ الإمارات في كأس العالم

شارك منتخب الإمارات في نسخة وحيدة من كأس العالم كانت عام 1990 ولم يستطع الوصول إلى مونديال قطر 2022.

في تلك النسخة تذيلت الإمارات مجموعتها في كأس العالم بالهزيمة من كل من ألمانيا ويوغوسلافيا وكولومبيا.

المنتخب المشاركات سنوات المشاركة أفضل مركز الإمارات 1 1990 دور المجموعات

تاريخ الكويت في كأس العالم

شارك منتخب الكويت في نسخة وحيدة من كأس العالم كانت عام 1982، ولم يستطع الوصول إلى مونديال قطر 2022.

في تلك النسخة تذيلت الكويت مجموعتها في كأس العالم ولكنها حصدت نقطة التعادل من تشيكوسلوفاكيا، وهزمت من كل من فرنسا وإنجلترا.

المنتخب المشاركات سنوات المشاركة أفضل مركز الكويت 1 1982 دور المجموعات

تاريخ العراق في كأس العالم

شارك منتخب العراق في نسخة وحيدة من كأس العالم كانت عام 1986، ولم يستطع الوصول إلى مونديال قطر 2022.

كان ترتيبه في المركز الأخير في مجموعته بتلقيه 3 هزائم وخروجه صفرًا من النقاط.

المنتخب المشاركات سنوات المشاركة أفضل مركز العراق 1 1986 دور المجموعات

تاريخ قطر في كأس العالم

يشارك منتخب العراق للمرة الأولى في كأس العالم على الإطلاق وينتظر أن يكتب اسمه بحروف من ذهب خصوصًا مع إقامة المونديال على أرضه وبين جماهيره.