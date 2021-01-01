ما هو تاريخ مشاركات الاتحاد في كأس العرب؟ وما هو أفضل إنجاز؟

تعرف على تاريخ مشاركات نادي الاتحاد السعودي في بطولة كأس العرب للأندية الأبطال وما هو أفضل إنجاز لهم فيها، وذلك قبل النهائي أمام الرجاء 2019-2020.

تمكن الاتحاد من بلوغ نهائي بطولة كأس العرب للأندية الأبطال في أعقاب التفوق على مواطنه الشباب في نصف النهائي، ليضرب موعدًا قويًا مع الرجاء البيضاوي المغربي باستاد محمد الخامس في النهائي، بعدما تغلب الأخير على الإسماعيلي المصري.

كان من المفترض أن يُلعب هذا النهائي منذ مدة طويلة في الموسم الماضي، لكن ما عاناه العالم من تفشٍ لفيروس كورونا أوقف النشاط الكروي وغيّر جداول جميع البطولات بما في ذلك البطولة العربية.

الاتحاد في الموسم الماضي لم يكن على ما يرام، ففي الدوري ابتعد كثيرًا لدرجة أنه نافس على البقاء، ولم يستطع أن يُحقق أي بطولة أخرى، لتكون كأس العرب هي الفرصة المواتية لمصالحة الجماهير على هذا الموسم التعيس.

في كل الأحوال، يُقدم النمور موسمًا جديدًا مميزًا رفقة المدرب فابيو كاريلي وبقيادة رومارينهو وأحمد حجازي وبريجوفيتش وغيرهم من النجوم، ما يُعزز من آمالهم في العودة من المغرب بلقب سيكون مستحقًا بكل المقاييس.

لكن ما هو تاريخ الاتحاد في البطولة العربية؟ الواقع أن الاتحاد له تاريخ ضخم، وفي هذا التقرير نجيب على كل الأسئلة المتعلقة بمشاركات العميد السعودي في هذا التجمع العربي التاريخي.

ما هو تاريخ مشاركات الاتحاد في كأس العرب وما هو أفضل إنجاز لهم؟

في الواقع، تاريخ مشاركات الأندية السعودية ضخم ومميز جدًا في بطولة كأس العرب، فالرقم القياسي للتتويجات بالبطولة هو من نصيبهم بـ8 ألقاب من 5 فرق مختلفة.

الاتحاد بدوره وصل إلى نهائي البطولة العربية في ثلاث مناسبات، آخرهم كان عام 2005 التاريخي بشكل عام لصالح النمور بقيادة الأسطورة محمد نور آنذاك.

الإنجاز الأفضل على الإطلاق كان في نسخة عام 2005، عندما فاز على الصفاقسي في النهائي بمجموع المباراتين (4-1) بالفوز ذهابًا بهدفين نظيفين وإيابًا بهدفين لهدف.

إلى جانب ذلك، كان الاتحاد هو الوصيف في مناسبتين، الأولى في عام 1987 بعد الهزيمة من الرشيد في النهائي، والثانية عام 1994 بعد الهزيمة من مواطنه الهلال بركلات الترجيح في النهائي.

من هو هداف الاتحاد في بطولة كأس العرب؟

يدخل الاتحاد المباراة النهائية وهو يمتلك هداف النسخة الحالية من كأس العرب حتى الآن، إنه البرازيلي رومارينهو الذي أحرز سبعة أهداف.

ومن المثير حقًا أن المنافس المباشر لرومارينهو على صدارة الترتيب هو نفسه خصمه في النهائي، النجم المغربي محسن متولي قائد الرجاء.

ما هي الفرق الأكثر تتويجًا بلقب كأس العرب؟

يتصدر نادي الترجي الرياضي التونسي قائمة الأندية الأكثر تتويجًا بلقب بطولة كأس العرب بالتساوي مع الرشيد العراقي، في ثلاث مناسبات لكل منهما.

بعد ذلك يأتي الهلال السعودي والصفاقسي التونسي والشباب السعودي ووفاق سطيف الجزائري والاتفاق السعودي بلقبين لكل منهم.

أما الاتحاد فحقق اللقب في مناسبة واحدة، ومنافسه الرجاء حقق أيضًا اللقب في مناسبة واحدة.