موعد نهائي البطولة العربية 2020، القنوات الناقلة، الجوائز والملعب

كل ما تريد معرفته عن نهائي كأس العرب للأندية الأبطال 2019-2020، موعد مباراة الاتحاد والرجاء، القنوات الناقلة، الملعب، الجوائز وأكثر

مرت كرة القدم بهزة عنيفة تسببت في تأجيل وإلغاء العديد من البطولات في جميع أنحاء العالم، منها البطولة العربيةالتي انطلقت في أغسطس 2019 على أن تنتهي في أبريل 2020، لكنها لم تنته حتى الآن.

توقف كأس العرب للأندية الأبطالمن نصف النهائي في فبراير 2020، ولم تعد إلا مع حلول العام الجديد 2021.

نجح الاتحادفي إقصاء منافس شرس من الدور نصف النهائي، هو مواطنه الشباب السعودي، ليضرب موعد مع الرجاءالمغربي الذي تخطى عريق عربي آخر هو الإسماعيلي، ليمكننا الفريقان من إطلاق مسمى لمباراة نهائي الكأس هو كلاسيكو المحيط والخليج.

المزيد من الفرق

جدول مباريات كأس العرب للأندية الأبطال 2020، القنوات الناقلة والجوائز

فما هو موعد نهائي البطولة العربية؟ وما هي القنوات الناقلة وأين تقام؟ جول يجيب عن هذه الأسئلة وأكثر.

ما هو موعد نهائي البطولة العربية 2020؟

كان من المقرر أن يقام نهائي البطولة العربيةفي 18 أبريل 2020 في ملعب الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط بالمغرب، لكن بسبب فيروس كورونا تم تأجيله إلى أجل غير مسمى، لكنه سيقام في نفس الملعب

المباراة الموعد الملعب الاتحاد - الرجاء لم يحدد بعد ملعب الأمير عبد الله، الرباط

ما هي القنوات الناقلة لنهائي البطولة العربية 2020؟

تمتلك شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية Abu Dhabi Sport حقوق البث الكاملة للبطولة العربية 2019-20والتي هي تحت مسمى كأس الأمير محمد السادس للأندية الأبطال، وتُعد هذه هي السنة الثانية على التوالي التي تحصل فيها شبكه قنوات أبو ظبي على حقوق بث بطولة كأس العرب للأندية الأبطال.

بالطبع سيذاع نهائي كأس العرب على شاشتها، لكن من المتوقع أن تمنح حقوق البث لمعظم القنوات الرياضية العربية، خاصةً قناة الرياضية السعودية التي تنقل مباريات الدوري السعودي، والتي سترغب بالطبع في إذاعة مباراة العريق الاتحادعلى شاشتها.

المباراة القنوات الناقلة الاتحاد - الرجاء Abu Dhabi Sport

كم تبلغ جوائز البطولة العربية؟

سبق وأن أشرنا من قبل أن البطولة العربيةأصبحت من البطولات الكبيرة والهامة للكثير من الأندية بسبب الإهتمام بكل ما في البطولة من نظام وإعلام وتطوير، ولدخول أكثر الفرق قوة في المنافسة وتسليط الضوء أصبح كبيراً على البطولة، ومن بين الأسباب التي نقلت البطولة لهذا المستوى المرتفع بالطبع الجوائز القيمة والكبيرة التي تتلقاها الأندية من تقدمها في مشوار البطولة.

وفي هذه النسخة من كأس العرب للأندية الأبطالقد حُددت الجوائز النقدية المُقدمة لكل دور من الأدوار، ففي الدور الأول والتي تنافس فيه 32 فريقاً حصل كل فريق على 20 ألف دولار، وزادت الجائزة في ثمن النهائي إلى50 ألف دولار.

كما حصل كل فريق وصل لربع النهائي على 200 ألف دولار، وبلغت جائزة نصف النهائي 500 ألف دولار، أما البطل فيحصل على 6 ملايين دولار ويحصل الوصيف على 2.5 مليون.

الجوائز المالية للبطولة العربية