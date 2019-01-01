ما موقف السد القطري بمونديال الأندية حال تتويجه بدوري أبطال آسيا؟

هل يتوج السد القطري بدوري أبطال آسيا في النسخة الحالية؟

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أجريت قرعة بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في قطر 2019، والتي يشارك بها من الأندية العربية كلًا من السد كمستضيف البطولة والترجي التونسي وانتظار بطل آسيا.

ويشارك في البطولة كلًا من هينجين سبورت ومونتيري المكسيكي وليفربول الإنجليزي وفي انتظار بطل الكونكاكاف خلال المرحلة المقبلة.

وأسفرت القرعة على مواجهة السد القطري لهينجين سبورت في افتتاح البطولة على أن يواجه الفائز منهما مونتيري المكسيكي في المباراة الثانية.

وماذا إذا توج السد القطري بدوري أبطال آسيا في النسخة الحالية والذي سيلعب أمام النصر اليوم في دور ربع النهائي بالنسخة الحالية؟.

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في حالة تتويج السد القطري بدوري أبطال آسيا، سيعفى من خوض مباراة الافتتاح أمام هينجين سبورت، وسيبدأ مشواره بمواجهة الترجي التونسي.

ويشارك وصيف دوري أبطال آسيا في النسخة الحالية، في البطولة ويلعب مباراة الافتتاح أمام هينجين سبورت بدلًا من السد في حالة تتويجه باللقب الآسيوي.