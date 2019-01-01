قرعة مونديال الأندية.. الترجي أمام بطل آسيا وصدام محتمل بين بونجاح وصلاح

قرعة مونديال الأندية المقرر إقامتها في قطر 2019

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أجريت قرعة بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في قطر 2019، والتي يشارك بها من الأندية العربية كلًا من السد كمستضيف البطولة والترجي التونسي وانتظار بطل آسيا.

ويشارك في البطولة كلًا من هينجين سبورت ومونتيري المكسيكي وليفربول الإنجليزي وفي انتظار بطل الكونكاكاف خلال المرحلة المقبلة.

وأسفرت القرعة على مواجهة السد القطري لهينجين سبورت في افتتاح البطولة على أن يواجه الفائز منهما مونتيري المكسيكي في المباراة الثانية.

وينتظر الترجي التونسي بطل دوري أبطال آسيا في النسخة الحالية، والفائز بينهما سيواجه بطل الكونكاكاف في دور نصف النهائي.

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وهناك مواجهة محتملة بين بغداد بونجاح مهاجم السد القطري، ومحمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي في حال فوز الأول في أول مباراتين، حيث ينتظره الريدز في نصف النهائي.