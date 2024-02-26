"ما فعلتموه لا يزال في ذاكرتي!" .. عبدالرزاق حمدالله يوجه رسالة للاعبي الهلال قبل الكلاسيكو

الاتحاد حقق الفوز أمام الوحدة قبل مواجهة الهلال في الكلاسيكو، فماذا قال عبدالرزاق حمدالله عن المباراتين؟

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اعترف المغربي عبدالرزاق حمدالله؛ مهاجم الاتحاد السعودي، بأن منافسه الوحدة زاد من صعوبة المباراة عليه وعلى زملائه، لكن بعد الفوز، خرج ليتحدى الهلال!

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العميد حقق الفوز اليوم الإثنين، بشق الأنفس أمام الوحدة بثنائية مقابل هدف وحيد، على استاد الجوهرة المشعة، ضمن الجولة الـ21 من دوري روشن السعودي.

وقال حمدالله عقب المباراة، في تصريحاته لقناة "SSC": "أشكر الجمهور الذي حضر بكثافة، لقد دعمنا حتى أظهر أن جمهور الاتحاد عندما يدعم لاعبيه، نكون قادرين على هزيمة أي أحد، وأشكر اللاعبين على تقديم مباراة كبيرة أمام فريق صعب، فإرادتنا كان قوية رغم تقدم الوحدة".

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وبسؤاله عن اختيار تنفيذ ضربة الجزاء، التي جاء منها الهدف الأول لفريقه في المباراة، على طريقة "بانينكا"، كشف عن تحديه مع مواطنه حارس الوحدة منير المحمدي: "محمدي تحداني، فعندما كنا في المنتخب قال لي (لا تقدر على هز شباكي ببانينكا)، ففعلتها اليوم، نعم كان وقتًا حرجًا في المباراة، لكن ما عليك، حمدالله قدها".

وانتقل المغربي للحديث عن الكلاسيكو المقبل أمام الهلال في الجولة الـ22، فتحدى الزعيم مختتمًا: "هذه المباراة الكبيرة ننتظرها منذ زمن، الهلال فاز علينا في الدور الأول، وهذه المباراة لا تزال في ذاكرتنا، حاليًا نحن مستعدون بما فيه الكفاية لمواجهة الهلال وغيره".

يشار إلى أن لقاء الدور الأول بين الهلال والاتحاد انتهى بفوز الزعيم برباعية مقابل ثلاثة أهداف، أحرز منها حمدالله الهدف الثالث.

أما فوز الليلة فقد رفع رصيد العميد للنقطة 37 في المركز الخامس بجدول الترتيب، بينما يأتي فرسان مكة في المركز التاسع بـ26 نقطة.

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