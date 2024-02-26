فيديو | اللقاء المنحوس .. الاتحاد "سيئ الحظ" يخطف فوزًا صعبًا أمام الوحدة

المباراة شهدت عدة أحداث تثبت "نحس" الاتحاد!

SHAHID

خطف الاتحاد فوزًا بشق الأنفس أمام الوحدة بثنائية مقابل هدف وحيد، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة"، ضمن الجولة الـ21 من دوري روشن السعودي، والتي أُطلق عليها "جولة التأسيس"، في ظل تزامنها مع الاحتفالات بذكرى تأسيس المملكة في 22 من فبراير.

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العميد واجه سوء حظ غريب في المباراة بقيادة مهاجمه الفرنسي كريم بنزيما، الذي نجح في إحراز الهدف الأول في المباراة في الدقيقة 30، لكن الحكم ألغاه بعد الرجوع لتقنية الفيديو، في ظل ارتكاب زميله فابينيو خطأ قبل الهدف.

وما هي إلا خمس دقائق فقط من إلغاء ذاك الهدف، حتى أحرز فرسان مكة هدفًا صحيحًا عن طريق مهاجمهم النيجيري أوديون إيجالو بعدما أرسلت له عرضية من الجهة اليسرى، تبعها بتسديدة أرضية سهلة في شباك الحارس عبدالله المعيوف.

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وتألق الحارس المغربي منير المحمدي أمام فرصة خطيرة للعميد في الدقيقة 2+45 من الشوط الأول، إذ سدد مواطنه المهاجم عبدالرزاق حمدالله الكرة بعد مراوغة ناجحة للمدافعين، لكن الفرصة لم تكتمل بنجاح.

وفي اللحظات الأخيرة من الوقت المحتسب بدل من الضائع للـ45 دقيقة الأولى من اللقاء، أهدر بنزيما فرصة إدراك التعادل، بعدما تقدم لتسديد ضربة جزاء، احتسبها الحكم بعد تدخل عنيف على حمدالله، وبينما سدد الفرنسي الجزائية على الجهة اليسرى للحارس المحمدي، نجح الأخير في التصدي له ببراعة.

ومع بداية الشوط الثاني، ألغى الحكم هدفًا ثانيًا للعميد، سجله بنزيما من تسديدة قريبة من داخل منطقة الـ18، بداعي لمسه للكرة بيده قبل الهدف.

وقبل نهاية المباراة بسبع دقائق فقط، أدرك النمور التعادل عن طريق حمدالله من ضربة جزائية، احتسبت بعد الرجوع لتقنية الفيديو، على إثر إعاقة المدافع جواد الياميق لأحمد حجازي بيده في كرة هوائية.

واكتمل سوء حظ الاتحاد في اللحظات الأخيرة، بإشهار الكارت الأحمر المباشر في وجه سعد الموسى بعد تدخله على يحيى النجعي؛ لاعب الوحدة، ومنعه لهجمة واعدة بطريقة غير شرعية.

لكن أتت الانفراجة للنمور في الدقيقة 4+90 بإحراز الهدف الثاني عن طريق حمد الله من صناعة رائعة من زميله بنزيما، الذي راوغ دفاعات الوحدة ببراعة قبل أن يمرر الكرة للمغربي المواجه تمامًا للمرمى، ليسكنها الشباك بسهولة.

هذا الفوز رفع رصيد العميد للنقطة 37 في المركز الخامس بجدول الترتيب، بينما يأتي فرسان مكة في المركز التاسع بـ26 نقطة.

SHAHID