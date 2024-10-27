ما طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الطائي والهلال في كأس الملك السعودي 2024-2025؟

تعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الطائي والهلال في كأس الملك السعودي 2024-2025

يلتقي كل من الطائي والهلال ضمن مباريات دور الـ 16 من كأس الملك السعودي "كأس خادم الحرمين الشريفين 2024-2025" على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي.

ويدخل الهلال المباراة بغرض الفوز ولاشيء سواه، لاستمرار حملته نحو تحقيق لقب محلي يستمر به على منصات التتويج وسط سيطرة هلالية ملحوظة على كل الألقاب..

بالتأكيد يرغب مشجعو الفريقين خاصة الهلالييون في حضور المباراة، وفي السطور التالية نستعرض لكم طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الطائي والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025.

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جدول مباريات كأس الملك السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة

ما موعد مباراة الطائي والهلال في دور الـ 16 من كأس الملك السعودي 2024-2025؟

موعد مباراة الطائي والهلال في دور الـ 16 من كأس الملك السعودي 2024-2025 هو الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي.

وتنطلق صافرة البداية في السادسة وخمس دقائق مساءً بتوقيت السعودية ومصر، السابعة وخمس دقائق بتوقيت الإمارات.

ما طرق شراء تذاكر مباراة الطائي والهلال في دور الـ 16 من كأس الملك السعودي 2024-2025؟

طرح نادي الطائي تذاكر مباراته ضد الهلال على موقع "altaie.evento".

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ما أسعار تذاكر مباراة الطائي والهلال في دور الـ 16 من كأس الملك السعودي 2024-2025؟

تبدأ أسعار تذاكر مباراة الطائي والهلال من 30 ريالًا سعوديًا وتتفاوت حسب فئة التذكرة..