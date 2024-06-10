تعرف على جميع التحركات الرسمية لتشيلسي في سوق الانتقالات الصيفية 2024، من تم التعاقد معهم، ومن غادروا قلعة البلوز...

كان موسم 2023-2024، عصيبًا على تشيلسي، فقد مر من خلاله بالعديد من الفترات الصعبة، خاصة في بداية الموسم الذي قدم فيه أداءً سيئاً للغاية، ولكن تحسنت النتائج في نهاية الموسم واستطاع البلوز أن يحقق المركز الخامس في الدوري الإنجليزي في النهاية.

وتستهدف إدارة تشيلسي إلى تصحيح مسار الفريق من أجل العودة إلى منصات التتويج مرة أخرى، ومحاولة تحسين الأوضاع وعدم تكرار ما حدث في الموسم السابق.

وسينتظر عشاق البلوز صيفًا مثيرًا على صعيد سوق الانتقالات لتدعيم صفوف الفريق من الإدارة، التي ستعمل على تحسين الفريق بأفضل صورة ممكنة، للعودة إلى المنافسة على البطولات في الموسم القادم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

في هذا التقرير من جول نستعرض معكم صفقات تشيلسي في ميركاتو صيف 2024، من ناحية الوافدين الجدد، واللاعبين الراحلين، وما هي الأسماء المتوقع انضمامها إلى الفريق.

ما صفقات تشيلسي في سوق الانتقالات الصيفية 2024؟

لم يبرم تشيلسي سوى صفقة واحدة حتى الأن، وهي ضم المدافع توسين أدارابيويو بشكل مجاني بعد انتهاء عقده مع فولهام.

اللاعب قيمة الصفقة الفريق توسين أدارابيويو لاعب حر نيوكاسل يونايتد

من رحل عن تشيلسي في سوق الانتقالات الصيفية 2024؟

أنعش تشيلسي خزينته بقيمة 32 ونصف مليون يورو في صفقة تخلي فيها عن الظهير الأيسر لويس هال صاحب الـ19 عاماً منتقلاً إلى نيوكاسل يونايتد، كما تخلى عن خدمات تياجو سيلفا بعد انتهاء عقده ليصبح لاعب حر.