تعرف على جميع الصفقات الرسمية لبرشلونة في سوق الانتقالات الصيفية 2025، ومن يتم التعاقد معهم لدعم "الفريق الكتالوني"، ومن يغادرون؟...

لا ينتظر برشلونة موسم انتقالات كبير في الميركاتو صيف 2025، نظرًا للوضعية المادية المعقدة التي يقبع فيها النادي الكتالوني، منذ سنوات، وجعلته يغير سياسته كثيرًا في سوق الانتقالات.

ويعيش برشلونة، هذا الموسم تحت قيادة المدرب هانز فليك، أوقاتًا جيدة لم يعشها منذ سنوات، وستحاول الإدارة مواصلة إعادة تدعيم الفريق مرة أخرى بصفقات قوية مفيدة فعلاً للمنظومة، والتخلص من بعض الأسماء لتوفير سيولة مالية، ولتحسين الوضع الاقتصادي.

إذًا، ما هي صفقات برشلونة في سوق الانتقالات الصيفية 2025؟ من هم القادمون إلى "الفريق الكتالوني"، ومن يغادر من كتيبة المدرب هانز فليك؟ نستعرض كل شيء في هذا التقرير.

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ما صفقات برشلونة في سوق الانتقالات الصيفية 2025؟

كما ذكرنا سابقًا وضع برشلونة المادي لا يسمح له بدخول سوق الانتقالات الصيفية بقوة، لذا ليس من المتوقع أن نرى صفقات كثيرة للفريق الكتالوني، خاصة وأن المدرب فليك لديه تشكيلة مميزة، ولكن يظل اسم إيفان بيرسيتش لاعب بي إس في آيندهوفن هو أبرز الأسماء على رادار إدارة الفريق الكتالوني وهانز فليك في سوق الانتقالات الصيفية.

اللاعبون الراحلون عن برشلونة في سوق الانتقالات الصيفية 2025

رحل عن برشلونة إلى الآن اللاعب أليكس فالي إلى صفوف نادي كومو الإيطالي مقابل 6 ملايين يورو، بالاضافة إلى انتهاء عقد كليمان لينجليه.