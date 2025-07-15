Jonathan Tah Bayern Munich 2025-26Getty Images
أحمد جمال

ما صفقات بايرن ميونخ في سوق الانتقالات الصيفية 2025؟

انتقالات
الدوري الألماني الدرجة الأولى
بايرن ميونخ

تعرف على جميع التحركات الرسمية لبايرن ميونخ في سوق الانتقالات الصيفية 2025، ومن تم التعاقد معهم، ومن غادروا قلعة الفريق البافاري...

كان موسم 2024-2025، عصيبًا على بايرن ميونخ، ومر خلاله بالعديد من الفترات الصعبة، إذ فشل الفريق البافاري، في تحقيق أي بطولة بالموسم المنصرم سوى بطولة الدوري الألماني فقط، حيث خرج من دور الـ16 في كأس ألمانيا، بالاضافة إلى توديع دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية من ربع النهائي.

وسينتظر عشاق البافاري، صيفًا مثيرًا على صعيد سوق الانتقالات لتدعيم صفوف الفريق من الإدارة، التي ستعمل على تحسين الفريق بأفضل صورة ممكنة، للعودة إلى المنافسة على البطولات في الموسم القادم.

في هذا التقرير من جول نستعرض معكم موقف بايرن ميونخ في ميركاتو صيف 2025، من ناحية الصفقات الجديدة، واللاعبين الراحلين، وما هي الأسماء المتوقع انضمامها إلى قلعة "الفريق البافاري".

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ما صفقات بايرن ميونخ في سوق الانتقالات الصيفية 2025؟

انتدب بايرن ميونخ إلى الآن جوناثان تاه من باير ليفركوزن، واللاعب الشاب توم بيشوف لاعب هوفنهايم الأسبق.

اللاعبالناديقيمة الصفقة
جوناثان تاهباير ليفركوزن2 مليون يورو
توم بيشوفهوفنهايم300 ألف يورو

اللاعبون الراحلون عن بايرن ميونخ في سوق الانتقالات الصيفية 2025؟

رحل ماتيس تيل إلى توتنهام الإنجليزي مُقابل 35 مليون يورو، بينما تعاقد نادي سالزبورج مع اللاعب الشاب فرانز كراتزيج..

اللاعبالفريقالقيمة
ماتيس تيلتوتنهام35 مليون يورو
فرانز كراتزيجسالزبورج3.5 مليون يورو
جابرييل فيدوفيتشدينامو زغرب1.2 مليون يورو
ليروي سانيجلطة سرايانتهاء عقد
إيريك دايرموناكوانتهاء عقد
موريس كراتينماخرهرتا برلينإعارة
أريجون إبراهيموفيتشهرتا برلينإعارة
توماس مولر-لم يُعلن
زفن أولرايش-لم يُعلن
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