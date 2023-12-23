تعرف على جميع التحركات الرسمية للأهلي في سوق الانتقالات الشتوية 2024، ومن يتم التعاقد معهم لدعم الراقي؟

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يطمح الأهلي في إعادة تدعيم صفوفه بقوة من خلال إضافة حفنة من اللاعبين المميزين إلى صفوفه لقيادة طموح الاتحاد فيما تبقى من الموسم الذي يقدم فيه الراقي أداء جيدًا نسبيًا قياسًا إلى عودته من دوري يلو.

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ورغم ارتباط العديد من الأسماء بالانتقال إلى الأهلي في الميركاتو الشتوي 2024، إلا أن المدرب ماتياس يايسله سيتأنى قبل ضم أي صفقة كون هذا الميركاتو الشتوي الأول الذي يشرف عليه في الأهلي.

إذًا، ما هي صفقات الأهلي في شتاء 2024؟ من هم القادمون إلى الفريق، ومن يرحل عن الراقي؟ نستعرض كل شيء في هذا التقرير.

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ما صفقات الأهلي في سوق الانتقالات الشتوية 2024؟

يطمح الأهلي لجلب رأس حربة قوي في الميركاتو الشتوي والدائرة تحوم حول شيرو إيموبيلي أو ماورو إيكاردي.

أيضًا هناك تطلع للحصول على توقيع سلمان الفرج من الهلال في ظل مشاكل تواجهه مع المدرب جورج جيسوس.

من اللاعبون الراحلون عن الأهلي في سوق الانتقالات الشتوية 2024؟

من بين اللاعبين المحترفين، ساد الحديث في الآونة الماضية حول إمكانية رحيل النجم التركي ميريح ديميرال، لكن أداءه في الأيام الأخيرة قد يدعم بقاءه في الأهلي.

أيضًا هناك إبراهيم الزبيدي من المحليين، الذي يدخل الفترة الحرة في عقده بدءًا من يناير 2024.

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