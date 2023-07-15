جدول مباريات الاتحاد في دوري روشن السعودي 2024 والقنوات الناقلة

بلال محمد
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الإتحاددوري روشن السعودي

تعرف على جدول مباريات الاتحاد في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة...

ينطلق الموسم الجديد من دوري روشن السعودي للمحترفين، في 11 أغسطس 2023، ومن المنتظر أن يكون مليئًا بالإثارة والحماس.

ويسعى الاتحاد للحفاظ على لقبه والذي سيكون صعبًا بكل تأكيد في ظل التدعيمات القوية التي قامت بها كل فرق الدوري، ولكن العميد دعم صفوفه بالعديد من اللاعبين المميزين وعلى رأسهم كريم بنزيما ونجولو كانتي.

وفي هذا التقرير، سنتعرف على جدول مباريات الاتحاد في الدوري السعودي 2024، وما هي القنوات الناقلة؟

ما هي القنوات الناقلة لمباريات الاتحاد في دوري روشن السعودي؟

تُنقل مباريات الدوري السعودي عبر شبكة SSC بصورة مجانية عبر تقنية SD، بينما قنوات HD تكون مشفرة.

وإذا لم تتمكن عزيزي القارئ من متابعة المباريات، فيمكن متابعة البث الكتابي المقدم من موقع جول لمباريات الاتحاد والذي عادةً ما يبدأ قبل كل مباراة بنصف ساعة.

جدول مباريات الاتحاد في دوري روشن السعودي 2024

يستهل حامل اللقب مشواره في الدفاع عن لقبه يوم 14 أغسطس بمواجهة الرائد، ثم يستقبل الهلال في كلاسيكو الكرة السعودية بالجولة الخامسة.

وسنكون على موعد مع ديربي جدة في السابع أكتوبر بالجولة التاسعة إذ يلعب العميد أمام الأهلي، ويختتم الدور الأول بمواجهة النصر في الجولة السابعة عشر.

الجولةالمباراةالموعدالنتيجةالملعب
1الرائد - الاتحادالإثنين 14 أغسطس 2023،
18:00 السعودية ومصر		-مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الرياضية
2الاتحاد - الطائيالسبت 19 أغسطس 2023،
21:00 السعودية ومصر		-الأمير عبد الله الفيصل
3الرياض - الاتحادالخميس 24 أغسطس 2023،
21:00 السعودية ومصر		-الأمير فيصل بن فهد
4الوحدة - الاتحادالإثنين 28 أغسطس 2023،
21:00 السعودية ومصر		-مدينة الملك عبد العزيز الرياضية
5الاتحاد - الهلالالجمعة 1 سبتمبر 2023،
21:00 السعودية ومصر		-الجوهرة المشعة

جدول ترتيب الاتحاد في دوري روشن السعودي 2024

الترتيبالفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
1الشباب00000000
2الأخدود00000000
3الطائي00000000
4الاتحاد00000000
5الرياض00000000
6الاتفاق00000000
7الفيحاء00000000
8الأهلي00000000
9النصر00000000
10أبها00000000
11الخليج00000000
12الحزم00000000
13الرائد00000000
14الفتح00000000
15الوحدة00000000
16الهلال00000000
17ضمك00000000
18التعاون00000000

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 4993كريم بنزيما
  • 619خاليدو كوليبالي
  • 989روبرتو فيرمينو
  • 475نجولو كانتي
  • 1393مارسيلو بروزوفيتش
  • 1190صفقة أخرى
9659 الأصوات

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