تعرف على جميع التحركات الرسمية للاتحاد في سوق الانتقالات الشتوية 2024، ومن يتم التعاقد معهم لدعم النمور؟

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يطمح الاتحاد في إعادة تدعيم صفوفه بقوة من خلال إضافة حفنة من اللاعبين المميزين إلى صفوفه لقيادة طموح الاتحاد فيما تبقى من الموسم الذي يقدم فيه النمور أداء متذبذبًا بشكل واضح.

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ورغم ارتباط العديد من الأسماء بالانتقال إلى الاتحاد في الميركاتو الشتوي 2024، إلا أن المدرب مارسيلو جاياردو سيتأنى قبل ضم أي صفقة كون هذا الميركاتو الأول الذي يشرف عليه في الاتحاد.

إذًا، ما هي صفقات الاتحاد في شتاء 2024؟ من هم القادمون إلى الفريق، ومن يرحل عن النمور؟ نستعرض كل شيء في هذا التقرير.

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ما صفقات الاتحاد في سوق الانتقالات الشتوية 2024؟

قد يعود إلى الاتحاد لاعبه المعار عبد العزيز البيشي في الميركاتو الشتوي بعد ورود تقارير تفيد بعدم رغبة ضمك في شراء عقده أو حتى إكمال إعارته.

كما يعود الحديث مرارًا وتكرارًا عن انضمام محمد صلاح إلى صفوف الاتحاد في الميركاتو الشتوي بعد أن فشل انضمامه في الصيف.

من اللاعبون الراحلون عن الاتحاد في سوق الانتقالات الشتوية 2024؟

يبدو المهاجم هارون كمارا مرشحًا للرحيل عن الاتحاد، وسط انتقادات لأدائه في الفترة الماضية وعدم وجود مكان له في كتيبة هجوم الاتحاد.

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