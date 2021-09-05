ما سبب إيقاف مباراة البرازيل والأرجنتين في تصفيات كأس العالم 2022 أمريكا الجنوبية؟

ما هي أزمة السوبر كلاسيكو؟

توقفت مباراة البرازيل والأرجنتين والمقامة في الجولة السادسة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 بعد 5 دقائق فقط من انطلاقها.

وأدى الأمر إلى انسحاب منتخب الأرجنتين والعودة لغرفة الملابس بينما يحاول ليونيل ميسي ولاعبو البرازيل الحديث حول إمكانية استكمال اللقاء.

ولكن ما السبب وراء توقف المباراة وما الذي حدث خلال اللقاء؟

ما سبب توقف مباراة البرازيل والأرجنتين؟

في الدقيقة الخامسة من المباراة اقتحم أحد المسؤولين في السلطات الصحية البرازيلة أرض الملعب وطلب إخراج رباعي الأرجنتين إيميليانو مارتينيز وإيمي بوينديا من أستون فيلا وجيوفاني لو سيلسو وكريستيان روميرو من توتنهام.

الصحة البرازيلية رفضت خوض الرباعي القادمين من الدوري الإنجليزي في المباراة بسبب مخالفة قواعد جائحة كورونا.

وكانت وزارة الصحة قد أصدرت بيان قبل المباراة أكدت فيه ضرورة خروج الرباعي من القائمة بسبب انتهاكهم للقواهد.

وبحسب البيان فإنّ البرتوكول يجبر أي لاعب قادم أو مر بدول مثل المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا وإيرلندا الشمالية والهند خلال آخر 14 يومًا من المشاركة في أي نشاط والبقاء في حجر صحي.

وأوضح البيان أنّه رغم قدوم طائرة الأرجنتين من فنزويلا، لكن هناك 4 لاعبين جاءوا من هذه الدول وكانوا هناك في الفترة الماضية وبالتالي لا يحق لهم التواجد على الأراضي البرازيلية أو المشاركة في اللقاء.

واتهم البيان الرباعي بالتزوير بعد التوقيع على إقرار يؤكد عدم تواجدهم في هذه البلاد خلال آخر 14 يومًا وهو الأمر غير الصحيح.

ما هو موقف الاتحاد الأرجنتيني؟

اعترض الاتحاد الأرجنتيني على إمكانية حرمان الرباعي من المشاركة في اللقاء وترحيلهم من البرازيل.

وأصدر بيانًا قبل القاء أكد فيه أنّه حصل على موافقة من اتحاد أمريكا الجنوبية على مشاركة اللاعبين وتواجدهم في قائمة اللقاء، وبالتالي لا يوجد أي سبب يجبر التانجو على حرمان اللاعبين من خوض التصفيات.

وفي حال رفض البرازيل الامتثال للقرار فقد تعود بعثة منتخب الأرجنتين بالكامل إلى البلاد ويتم اعتبار المنتخب منسحبًا ومنح نقاط اللقاء إلى الأرجنتين بجانب إمكانية تعرضه لعقوبات أخرى.

هل يتم إلغاء مباراة البرازيل والأرجنتين؟ وما آخر التطورات؟

ميسي خرج مع الجميع في البداية ثم عاد مرتديًا زي التدريبات إلى أرض الملعب للتفاوض مع المسئولين من البرازيل ولكن يبدو أنّ مفاوضاته لم تعد بأي إيجابية إذ عاد اللاعب بعدها إلى غرفة الملابس.

وكشف أنطونيو بارا توريس أنّ الإدارة الصحية حاولت منع اللاعبين في الفندق لكن حينما وصلوا هناك كانت الحافلة قد غادرت، وحاولوا منعهم من دخول الملعب لكن الإداريين في الأرجنتين رفضوا دخول أي مسؤول برازيلي غرفة خلع الملابس.

وأعلن الاتحاد الأرجنتيني عبر حسابه بموقع "تويتر" إيقاف المباراة بشكل رسمي دون تحديد مصير اللقاء سواء بالإلغاء أو التأجيل.

وأصدر اتحاد أمريكا الجنوبية بيانًا رسميًا يؤكد فيه إيقاف المباراة وعدم خوضها اليوم 5 سبتمبر 2021 على أن يتم مراجعة تقرير الحكم واتخاذ القرار النهائي.

Por decisión del árbitro del partido, el encuentro organizado por FIFA entre Brasil y Argentina por las Eliminatorias para la Copa del Mundo queda suspendido. — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) September 5, 2021

وربما تؤجل المباراة لوقت آخر أو تعتبر ملغية والمنتخب البرازيلي منسحبًا وبالتالي يُخصم منه 3 نقاط.

تقارير صحفية أخرى أكدت أنّ الأرجنتين قد تتعرض للعقوبة لانتهاك قوانين البرازيل المتعلقة بالحجر الصحي، وقد تصل العقوبة لحرمان التانجو من التواجد في مونديال قطر 2022.

لماذا تواجه البرازيل أزمة مع إنجلترا؟

وكان المنتخب البرازيلي قد سبق واعترض على قرار الدوريات الإسباني والإنجليزي والإيطالي بمنع اللاعبين السفر إلى بلاده بسبب جائحة كورونا.

ورغم أنّ الاتحاد الدولي لكرة القدم وقف بجانب المنتخبات وسمح للاعبين بالانضمام لبلادهم، لكن فرق مثل مانشستر سيتي وليدز يونايتد وليفربول رفضت السماح للاعبيها من البرازيل الرحيل.

ولهذا السبب حُرم السيليساو من الحارسين إيدرسون وأليسون بيكر وكذلك رافينيا من ليدز يونايتد وفابيينو من ليفربول.

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