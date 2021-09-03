ما هو تاريخ المواجهات المباشرة بين الأرجنتين والبرازيل؟

تعرف على تاريخ المواجهات المباشرة بين عملاقي أمريكا اللاتينية، البرازيل والأرجنتين، سواءً على صعيد كوبا أمريكا أو تصفيات المونديال أو وديًا..

قيمة كبيرة واستثنائية تحظى بها مواجهة البرازيل والأرجنتين، سواءً أن جمعت بينهما على الصعيد الودي أو الرسمي في كوبا أمريكا أو بتصفيات كأس العالم بالقارة اللاتينية.

"السوبر كلاسيكو" كما يحلو لمحبيه تسميته، الإثارة دائمًا وأبدًا هي عنوانه بالنظر إلى أن كلا البلدين من أكثر الدول إنتاجًا لمواهب كرة القدم حول العالم.

الدولة التي أخرجت بيليه في وجه دولة دييجو آرماندو مارادونا، والآن ليونيل ميسي في مواجهة نيمار، ويا لها من إثارة حيث العدد الهائل من المواهب في كل فريق.

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إذًا فما هو تاريخ المواجهات بين المنتخبين العملاق؟ جول يصحبكم في رحلة لتاريخ المباريات بين قطبي أمريكا اللاتينية.

ما هو تاريخ المواجهات الرسمية بين الأرجنتين والبرازيل؟

أول مواجهة رسمية جمعت بين منتخب الأرجنتين والبرازيل في بطولة سودا أمريكانو عام 1916 وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله بين الفريقين.

في بطولة كوبا أمريكا، التقى المنتخبان في 34 مباراة، كان الفوز حليف البرازيل في 10 مباريات، بينما حلّ التعادل 8 مرات، مع تحقيق الأرجنتين لـ16 انتصارًا.

أما في كأس العالم، التقى الفريقان 4 مرات، فازت البرازيل مرتين وتعادلت واحدة وخسرت مرة واحدة كانت في دور الـ16 من نسخة 1990.

على صعيد كأس القارات، مباراة واحدة جمعت بين الفريقين كانت في نسخة ألمانيا 2005 وسحقت البرازيل غريمتها الأرجنتين برباعية لهدف آنذاك.

وفي تصفيات كأس العالم، فازت البرازيل في 4 مباريات وتعادلت في 2 مع فوز الأرجنتين في مباراتين.

هكذا، يكون إجمالي المباريات الرسمية التي لُعبت بين البرازيل والأرجنتين 43 مباراة، كان الفوز من نصيب السامبا في 17 منها، مقابل 19 مباراة للتانجو، وحلّ التعادل في 11 مرة.

البطولة البرازيل الأرجنتين التعادل كوبا أمريكا 10 16 8 كأس العالم 2 1 1 كأس القارات 1 0 0 تصفيات كأس العالم 4 2 2 الإجمالي 17 19 11

ما هو تاريخ المباريات الودية بين الأرجنتين والبرازيل؟

61 مباراة ودية جمعت بين البرازيل والأرجنتين، البداية كانت عام 1915 وشهدت فوز التانجو بثلاثية نظيفة.

وبشكل عام، خاض القطبان 61 مباراة ودية، الفوز كان حليف البرازيل في 26 مرة، بينما حقق الأرجنتين 21 انتصارًا مقابل التعادل في 14 مباراة.

المباريات الودية البرازيل الأرجنتين التعادل 61 26 21 14

من هو الهداف التاريخي لمواجهات الأرجنتين والبرازيل؟

أكثر لاعب سجل أهداف في تاريخ السوبر كلاسيكو هو أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه، الذي سجل 8 أهداف في شباك الأرجنتين.

أما هداف الأرجنتين التاريخي في مواجهات السوبر كلاسيكو فهو إيميلو بالدونيدو بإحرازه 7 أهداف، بالتساوي مع ليونيداس بنفس الرصيد من الأهداف.

الأسطورة الأخرى ليونيل ميسي خاض 9 مباريات أمام البرازيل، وسجل خلالهم 5 أهداف، عكس دييجو مارادونا الذي سجل هدفًا وحيدًا.

الترتيب اللاعب عدد الأهداف 1 بيليه 8 =2 إيميليو بالدونيدو 7 =2 ليونيداس 7 3 هيمينيو ماسانتونيو 6 =4 نوربيرتو مينديز 5 =4 ليونيل ميسي 5

كم عدد أهداف ليونيل ميسي في شباك البرازيل؟

أحرز ليونيل ميسي 5 أهداف في شباك منتخب الأرجنتين، وهو ثاني أكثر المنتخبات التي سجل في شباكها بعد منتخب الإكوادور (6 أهداف).

من ضمن الخمسة، سجل ميسي 3 أهداف هاتريك في مباراة ودية عام 2012 انتهت بفوز الأرجنتين 4-3.

أما آخر الأهداف التي سجلها فكانت في كوبا أمريكا 2019، عندما التقى المنتخبان في نصف النهائي وكان الفوز من نصيب البرازيل 3-1.