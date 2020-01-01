ما حقيقة رفض برشلونة 100 مليون يورو لأجل فاتي؟

من النادي صاحب العرض؟

أوضحت تقارير إعلامية إسبانية أن برشلونة رفض عرضاً ضخماً قيمته 100 مليون يورو من أحد الأندية من أجل بيع نجمه أنسو فاتي هذا الصيف.

فاتي بزغ نجمه مطلع الموسم الجاري مع البلوجرانا بعد تصعيده لصفوف الفريق الأول، ويدور حوله الحديث ليكون النجم القادم للفريق مستقبلاً.

برشلونة يرفض 100 مليون يورو لأجل فاتي

6 يونيو

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وكشفت "سبورت" أن برشلونة تلقى عرضاً من أحد أندية أوروبا الكبرى بقيمة مائة مليون يورو للتعاقد مع فاتي في الأيام المقبلة، ولكن تم رفضه.

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وأضاف التقرير أن جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس النادي، ناقش في اجتماع عبر الكومبيوتر مع مجلس الإدارة سوق الانتقالات، ومنها العرض لبيع فاتي.

التقرير تحدث أن بارتوميو شخصياً هو من أعلن أن فاتي ليس للبيع من الأساس، وذلك رغم حاجة النادي الكتالوني لجمع الأموال لتحقيق موازنة إيجابية.

القصة الكاملة وراء عرض الـ100 مليون لفاتي

11 يونيو

وأضاف "ماركا" تفاصيل جديدة حول الصفقة، موضحة أنّ أحد الأندية كان مستعدًا لدفع 100 مليون يورو لضم موهبة شابة في يناير الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ هذا النادي وضع جواو فيليكس، لاعب أتلتيكو مدريد، خياره الأول، ولكنّ الروخي بلانكوس رفض التخلي عن أغلى صفقاته بعد 6 أشهر فقط ولذلك انتقلت المحاولة إلى فاتي.

وأكدت الصحيفة أنّ برشلونة رفض تمامًا إمكانية بيع فاتي خاصة في ظل إصابة لويس سواريز وعثمان ديمبيلي، ولذلك انتهت المفاوضات ولم تتم أي محاولة أخرى للتعاقد مع اللاعب.

وتشير التقارير إلى حاجة برشلونة لجمع قرابة 70 مليون يورو بحلول نهاية يونيو الحالي من أجل الخروج بموازنة إيجابية، ولكن الفريق لم يبع أي لاعب حتى الآن.

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ودار الحديث حول سعي النادي للتخلص من مجموعة من لاعبيه مثل جان كلير توديبو، فيليبي كوتينيو، إيفان راكيتيتش، وآخرين من أجل جمع الأموال وإتمام صفقاته المنتظرة مثل نيمار ولاوتارو مارتينيز.