لاوتارو يستعين بكونتي لتحقيق حلم برشلونة

أين يلعب الأرجنتيني الموسم المقبل؟

تحدثت تقارير صحفية في إيطاليا عن اتفاق بين نجم إنتر لاوتارو مارتينيز ومدرب فريقه أنطونيو كونتي بخصوص انتقاله إلى صفوف برشلونة الصيف الجاري.

النجم الأرجنتيني الشاب هو محور حديث الإعلام في إيطاليا وإسبانيا بعد ارتباطه بالنادي الكتالوني في الأشهر الماضية، ولكن صعوبة المفاوضات بين الطرفين تعقد الصفقة.

وذكرت "لاجازيتا" أن لاوتارو أخبر مدربه بعزمه الرحيل إلى صفوف برشلونة بداية من الموسم القادم وعدم الاستمرار مع إنتر، وذلك بعد اتفاقه مع النادي الإسباني.

المزيد من الفرق

اقرأ أيضاً .. صدق أو لا تصدق.. نادي عملاق رفض لاوتارو مارتينيز بـ8 مليون فقط!

وأضاف التقرير أن كونتي لا يمانع رحيل لاعبه، ولكن اتفق معه على تقديم نهاية موسم موفقة مع إنتر في حال استكماله، ثم يمكنه بعد ذلك المغادرة.

وتكمن العقبة الرئيسية في إتمام الصفقة بحسب الصحيفة في عدم تنازل إنتر عن طلباته بالحصول على 111 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي، أو 90 مليوناً ولاعب من صفوف البلوجرانا.

صحف إسبانيا ذكرت الجمعة أن آخر عروض برشلونة هي 70 مليون يورو وجونيو فيربو، الظهير الأيسر، والذي قدرته في حدود 41 مليوناً.

وينتظر أن يعود إنتر لأجواء المباريات السبت المقبل عندما يواجه نابولي لحساب إياب نصف نهائي كأس إيطاليا، وذلك في اللقاء الأول بعد التوقف الطويل بسبب فيروس كورونا.