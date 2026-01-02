ما القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وليتشي في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب أليانز ستاديوم لاستقبال مباراة مهمة تجمع يوفنتوس وليتشي ضمن الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإيطالي 2025-2026.

يمتلك البيانكونيري 32 نقطة بعد فوزه في اللقاء السابق ضمن السيري آ أمام بيزا، ليستمر في المركز الخامس آملاً في اقتحام المربع الذهبي حال تعثر أحدهم.

ويسعى السيدة العجوز لاستمرار نغمة الانتصارات وعدم التفريط في آي من النقاط الثلاثة، في ظل المنافسة الشرسة المستمرة من باقي الفرق التي تتصارع على الصدارة.

على الجانب الآخر يحتل ليتشي المركز الـ 16، برصيد 16 نقطة، ولن يكون خصماً سهلاً خاصة أنه يحاول الابتعاد عن مراكز الهبوط قدر المستطاع.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وليتشي في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة يوفنتوس وليتشي في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

موعد مباراة يوفنتوس وليتشي في الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو السبت 3 يناير 2026، على استاد أليانز ستاديوم.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وليتشي في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

تمتلك شبكة stc tv حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة يوفنتوس وليتشي في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

القنوات الناقلة المعلق
stc tv -

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة يوفنتوس وليتشي في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة يوفنتوس وليتشي في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة يوفنتوس وليتشي في الدوري الإيطالي 2025-2026

نتائج يوفنتوس وليتشي في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات يوفنتوس وليتشي الأخيرة

ترتيب يوفنتوس وليتشي في الدوري الإيطالي 2025-2026