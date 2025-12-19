ما القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وروما في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب أليانز ستاديوم لاستقبال مباراة مهمة تجمع يوفنتوس وروما ضمن الجولة السادسة عشرة من الدوري الإيطالي 2025-2026.
تأتي المباراة في ظروف تنافسية قوية للغاية في المسابقة، إذ يحتل البيانكونيري المركز الخامس برصيد 26 نقطة، بعد انتصارهم في الجولة السابقة أمام بولونيا، على الجانب الآخر يحتل الجيالوروسي المركز الرابع برصيد 30 نقطة، لذا فالصراع بينهم قائم ما بين تقليل الفارق وزيادته.
في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وروما في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.
ما موعد مباراة يوفنتوس وروما في الدوري الإيطالي 2025-2026؟
موعد مباراة يوفنتوس وروما في الجولة السادسة عشرة من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو السبت 20 ديسمبر 2025، على ملعب أليانز ستاديوم.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الحادية عشرة إلا الربع مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة وخمس وأربعين دقيقة مساءً بتوقيت الإمارات.
ما القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وروما في الدوري الإيطالي 2025-2026؟
تمتلك شبكة stc tv حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة يوفنتوس وروما في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.
|القنوات الناقلة
|المعلق
|stc tv
|عيسى الحربين
كيف تشاهد البث المباشر لمباراة يوفنتوس وروما في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟
يمكن مشاهدة مباراة يوفنتوس وروما في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.
وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.