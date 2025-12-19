ما القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وروما في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
الدوري الإيطالي
team-logoيوفنتوس
جوفينتوس ستاديوم
team-logoروما
شاهد مباريات الدوري الإيطالي عبر
أحمد جمال

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وروما في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستعد ملعب أليانز ستاديوم لاستقبال مباراة مهمة تجمع يوفنتوس وروما ضمن الجولة السادسة عشرة من الدوري الإيطالي 2025-2026.

تأتي المباراة في ظروف تنافسية قوية للغاية في المسابقة، إذ يحتل البيانكونيري المركز الخامس برصيد 26 نقطة، بعد انتصارهم في الجولة السابقة أمام بولونيا، على الجانب الآخر يحتل الجيالوروسي المركز الرابع برصيد 30 نقطة، لذا فالصراع بينهم قائم ما بين تقليل الفارق وزيادته.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وروما في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة يوفنتوس وروما في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

موعد مباراة يوفنتوس وروما في الجولة السادسة عشرة من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو السبت 20 ديسمبر 2025، على ملعب أليانز ستاديوم.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الحادية عشرة إلا الربع مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة وخمس وأربعين دقيقة مساءً بتوقيت الإمارات.

الدوري الإيطالي - الدوري الإيطالي
جوفينتوس ستاديوم

ما القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وروما في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

تمتلك شبكة stc tv حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة يوفنتوس وروما في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

القنوات الناقلةالمعلق
stc tvعيسى الحربين

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة يوفنتوس وروما في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة يوفنتوس وروما في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

 شاهد الدوري الإيطالي عبر stc tv بـ15 ريال فقطاشترك الآن!

التشكيل المتوقع لمباراة يوفنتوس وروما في الدوري الإيطالي 2025-2026

التشكيلات المحتملة يوفنتوس ضد روما

يوفنتوسHome team crest

3-4-2-1

التشكيل

3-4-2-1

Home team crestروما
16
ميشيل دي جريجوريو
3
جليسون بريمر
15
بيير كالولو
6
ليويد كيلي
19
كيفرين تورام
10
كينان يلدز
22
ويستون ماكيني
27
أندريا كامبياسو
5
مانويل لوكاتيلي
7
فرانشيسكو كونسيساو
20
لويس أوبيندا
99
ميل سفيلار
23
جيانلوكا مانشيني
19
زكي شيليك
22
ماريو هيرموسو
2
ديفين رينش
43
ويسلي
7
لورينزو بيليجريني
18
ماتياس سولي
4
بريان كريستانتي
17
كواديو كونيه
11
ايفان فيرجسون

3-4-2-1

روماAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • لوتشيانو سباليتي

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • جيان بييرو غاسبيريني

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

نتائج يوفنتوس وروما في المباريات الأخيرة

يوفنتوس
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
8/3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5

روما
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
6/3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
1/5

stc tv Serie A GOALGetty/Goal

تاريخ مواجهات يوفنتوس وروما في المباريات الخمس الأخيرة

يوفنتوس

آخر 5 مباريات

روما

1

انتصار

3

تعادلات

1

انتصار

3

الأهداف المسجلة

3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
0/5
سجل كلا الفريقين
2/5

ترتيب يوفنتوس وروما في الدوري الإيطالي 2025-2026

