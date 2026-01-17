ما القنوات الناقلة لمباراة نيوم والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف نيوم، نظيره الهلال، في مواجهة قوية ضمن مواجهات الجولة السادسة عشرة من دوري روشن السعودي 2025-2026، والتي تجمع بينهما على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية.

الهلال يدخل المباراة بهدف حصد النقاط الثلاثة التي تجعله يواصل الصدارة التي انتزعها في الأسابيع الأخيرة من الدوري السعودي.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة نيوم والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة نيوم والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

موعد مباراة نيوم والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم الأحد 18 يناير 2026، على استاد مدينة الملك خالد الرياضية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة نيوم والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.

القنوات الناقلة التعليق ثمانية -

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة نيوم والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمر عرب سات التردد 11919 الاستقطاب أفقي (H) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

القمر نايل سات التردد 12360 الاستقطاب عمودي (V) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة نيوم والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة نيوم والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون ..من هنا

التشكيل المتوقع لمباراة نيوم والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026

التشكيلات المحتملة نيوم ضد الهلال التشكيل المتوقع البدلاء المدرب كريستوف غالتيير التشكيل المتوقع البدلاء المدرب سيموني إنزاجي

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج نيوم والهلال في المباريات الأخيرة

تاريخ المواجهات بين نيوم والهلال في المباريات الخمس الأخيرة

ترتيب نيوم والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026