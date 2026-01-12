ما القنوات الناقلة لمباراة نيوكاسل ومانشستر سيتي في كأس الرابطة الإنجليزية 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحل مانشستر سيتي، ضيفًا ثقيلًا على حساب نيوكاسل، ضمن ذهاب مباريات نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 2025-2026، والمقرر إقامته على ملعب سانت جيمس بارك.

وحجز مانشستر سيتي، مقعده في نصف نهائي البطولة، بعد عبور برينتفورد، بهدفين دون رد، بينما وصل نيوكاسل، إلى الدور الحالي بعد التغلب على فولهام بهدفين مقابل هدف.

وستأمل كتيبة المدرب بيب جوارديولا، على حسم المواجهة منذ مباراة الذهاب، بينما سيتسلح نيوكاسل، بعامل الأرض والجمهور، والخروج بنتيجة إيجابية، قبل الذهاب إلى ملعب الاتحاد، مطلع الشهر القادم في مباراة الإياب.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة نيوكاسل ومانشستر سيتي في كأس الرابطة الإنجليزية 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة نيوكاسل ومانشستر سيتي في كأس الرابطة الإنجليزية 2025-2026؟

موعد مباراة نيوكاسل ومانشستر سيتي في كأس الرابطة الإنجليزية 2025-2026، هو الثلاثاء 13 يناير 2026، على ملعب سانت جيمس بارك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة مساء بتوقيت السعودية، الحادية عشر بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة نيوكاسل ومانشستر سيتي في كأس الرابطة الإنجليزية 2025-2026؟

تمتلك شبكة قنوات beIN Sports حقوق بث مباريات كأس الرابطة الإنجليزية 2025-2026، ومن المنتظر أن تقوم بإذاعة مباراة نيوكاسل ومانشستر سيتي في كأس كاراباو عبر شاشتها، وبالتحديد على قناة beIN Sports 1، وبتعليق عصام الشوالي.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة نيوكاسل ومانشستر سيتي في كأس الرابطة الإنجليزية 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة نيوكاسل ومانشستر سيتي في كأس الرابطة الإنجليزية 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة نيوكاسل ومانشستر سيتي في كأس الرابطة الإنجليزية 2025-2026

نتائج نيوكاسل ومانشستر سيتي في المباريات الأخيرة

