تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
كأس أمم إفريقيا
team-logoمصر
Stade Adrar
team-logoساحل العاج
شاهد من أي مكان في العالم عبر
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يحتضن ملعب أدرار، مباراة قوية بين مصر وكوت ديفوار في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 المقامة في المغرب.

المنتخب المصري تأهل إلى ربع النهائي بعد تخطي العقبة البنينية بثلاثة أهداف لهدف، بينما عبرت كوت ديفوار إلى الدور ربع النهائي بعد الفوز على بوركينا فاسو بثلاثية كاملة.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار في كأس أفريقيا 2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة مصر وكوت ديفوار في ربع نهائي كأس أفريقيا 2025؟

موعد مباراة مصر وكوت ديفوار في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025، هو السبت 10 يناير 2026، على ملعب أدرار.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثامنة مساء بتوقيت المغرب، العاشرة مساء بتوقيت السعودية، التاسعة بتوقيت مصر.

crest
كأس أمم إفريقيا - المرحلة الإقصائية
Stade Adrar

ما القنوات الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار في ربع نهائي كأس أفريقيا 2025؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات كأس أفريقيا 2025 بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار في ربع نهائي كأس أفريقيا 2025، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قنوات beIN MAX 1  بتعليق علي محمد علي.

القنوات الناقلةالتعليق
beIN MAX 1علي محمد علي
TOD TV

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة مصر وكوت ديفوار في ربع نهائي كأس أفريقيا 2025 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار في ربع نهائي كأس أفريقيا 2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPNاشترك الآن!

التشكيل المتوقع لمباراة مصر وكوت ديفوار في ربع نهائي كأس أفريقيا 2025

التشكيلات المحتملة مصر ضد ساحل العاج

مصرHome team crest

3-1-4-2

التشكيل

4-3-3

Home team crestساحل العاج
26
مصطفى شوبير
2
خالد صبحى
28
محمد اسماعيل
4
حسام عبدالمجيد عبدالسلام
19
مروان عطية
27
محمود صابر عبد المحسن
24
احمد عيد
20
إبراهيم عادل
13
أحمد أبو الفتوح
11
مصطفى محمد
9
صلاح محسن
1
يحيى فوفانا
21
إيفان نديكا
3
غيسلان كونان
7
أوديلون كوسونو
17
جويلا دوي
8
فرانك كيسييه
18
ابراهيم سنغاري
19
C. Inao Oulai
15
اماد ديالو
26
يان ليوناردو
22
إيفان جويساند

4-3-3

ساحل العاجAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • حسام حسن

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • إيميرسي فاي

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج مصر وكوت ديفوار في المباريات الأخيرة

مصر
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
8/3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

ساحل العاج
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
10/3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5

تاريخ مواجهات مصر وكوت ديفوار الأخيرة

مصر

آخر 5 مباريات

ساحل العاج

3

انتصارات

1

تعادل

1

انتصار

6

الأهداف المسجلة

5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5
إعلان
0