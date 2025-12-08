تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
أحمد جمال

ما القنوات الناقلة لمباراة مصر والأردن في كأس العرب 2025؟ وكيف تشاهدها مجانًا عبر الإنترنت؟

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة المجانية لمباراة مصر والأردن في كأس العرب 2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يتزين استاد البيت، لاستضافة مباراة هامة تجمع بين منتخبي مصر والأردن في الجولة الثالثة من مجموعات كأس العرب 2025.

المنتخب المصري لم يقدم الأداء المطلوب منه في البطولة حتى الآن، حيث جميع نقطتين فقط من أول جولتين، ليصبح لا بديل عند الفراعنة سوى الفوز في هذا اللقاء لضمان التأهل ومُصالحة جماهيره، وإلا يصبح التأهل منوطاً باللقاء الذي يجمع منتخبي الكويت والإمارات.

على الجانب الآخر يُقدم المنتخب الأردني أداءً غاية في القوة، حيث استطاع أن ينتصر في أول مباراتين أمام المنتخبين القطري والكويتي، ليتأهل النشامى رسمياً كمتصدر بغض النظر عن نتيجة لقاءه مع المنتخب المصري.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة مصر والأردن في كأس العرب 2025، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة مصر والأردن في كأس العرب 2025؟

موعد مباراة مصر والأردن في كأس العرب 2025، هو الثلاثاء 9 ديسمبر 2025، على ستاد البيت.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الرابعة والنصف مساءً القاهرة، الخامسة والنصف بتوقيت السعودية والأردن، السادسة والنصف بتوقيت الإمارات.

crest
كأس العرب - المجموعة الثالثة

ما القنوات الناقلة لمباراة مصر والأردن في كأس العرب 2025؟

تنقل مباريات كأس العرب للمنتخبات 2025 عبر عدد من القنوات، لكن يمكن متابعة البث المباشر لمواجهة مصر والأردن عبر تطبيق stc tv.

كل ما تحتاجه هو تحميل التطبيق والاستمتاع بمشاهدة المباراة المرتقبة.

مباريات كأس العرب عبر stc tv

كيف تشاهد مباراة مصر والأردن في كأس العرب 2025 عبر الإنترنت؟

تطبيق stc tv يتيح لك مشاهدة مباراة مصر والأردن بشكل مجاني ودون اشتراك خاص.

القنوات الناقلةالمعلق
stc tvراشد عبد الرحمن

تاريخ مواجهات مصر والأردن الأخيرة

مصر

آخر مباراتان

الأردن

1

انتصار

0

تعادل

1

انتصار

2

الأهداف المسجلة

1
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
0/2
سجل كلا الفريقين
0/2

نتائج مصر والأردن في المباريات الأخيرة

مصر
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
4/5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
0/5
سجل كلا الفريقين
3/5

الأردن
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
9/9
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
4/5

ترتيب مصر والأردن في كأس العرب 2025

