ما القنوات الناقلة لمباراة مصر والأردن في كأس العرب 2025؟ وكيف تشاهدها مجانًا عبر الإنترنت؟

يتزين استاد البيت، لاستضافة مباراة هامة تجمع بين منتخبي مصر والأردن في الجولة الثالثة من مجموعات كأس العرب 2025.

المنتخب المصري لم يقدم الأداء المطلوب منه في البطولة حتى الآن، حيث جميع نقطتين فقط من أول جولتين، ليصبح لا بديل عند الفراعنة سوى الفوز في هذا اللقاء لضمان التأهل ومُصالحة جماهيره، وإلا يصبح التأهل منوطاً باللقاء الذي يجمع منتخبي الكويت والإمارات.

على الجانب الآخر يُقدم المنتخب الأردني أداءً غاية في القوة، حيث استطاع أن ينتصر في أول مباراتين أمام المنتخبين القطري والكويتي، ليتأهل النشامى رسمياً كمتصدر بغض النظر عن نتيجة لقاءه مع المنتخب المصري.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة مصر والأردن في كأس العرب 2025، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة مصر والأردن في كأس العرب 2025؟

موعد مباراة مصر والأردن في كأس العرب 2025، هو الثلاثاء 9 ديسمبر 2025، على ستاد البيت.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الرابعة والنصف مساءً القاهرة، الخامسة والنصف بتوقيت السعودية والأردن، السادسة والنصف بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة مصر والأردن في كأس العرب 2025؟

تنقل مباريات كأس العرب للمنتخبات 2025 عبر عدد من القنوات، لكن يمكن متابعة البث المباشر لمواجهة مصر والأردن عبر تطبيق stc tv.

كل ما تحتاجه هو تحميل التطبيق والاستمتاع بمشاهدة المباراة المرتقبة.

كيف تشاهد مباراة مصر والأردن في كأس العرب 2025 عبر الإنترنت؟

تطبيق stc tv يتيح لك مشاهدة مباراة مصر والأردن بشكل مجاني ودون اشتراك خاص.

القنوات الناقلة المعلق stc tv راشد عبد الرحمن

تاريخ مواجهات مصر والأردن الأخيرة

مصر آخر مباراتان الأردن 1 انتصار 0 تعادل 1 انتصار مصر 3 - 1 الأردن

مصر 0 - 1 الأردن 2 الأهداف المسجلة 1 مباريات بأكثر من 2.5 هدف 0/2 سجل كلا الفريقين 0/2

نتائج مصر والأردن في المباريات الأخيرة

ترتيب مصر والأردن في كأس العرب 2025