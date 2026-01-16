ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحل مانشستر سيتي، ضيفًا ثقيلًا على حساب مانشستر يونايتد، ضمن الجولة 22 من الدوري الإنجليزي 2025-2026، والمقرر إقامتها على ملعب أولد ترافورد.

كتيبة المدرب بيب جوارديولا تأمل في تحقيق النقاط الثلاثة من أجل مواصلة تضييق الخناق على آرسنال، بينما يحتل يونايتد المركز السابع ويسعى للتقدم أكثر في جدول الترتيب.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

موعد مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2025-2026، هو السبت 17 يناير 2026، على ملعب أولد ترافورد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت السعودية، الرابعة والنصف بتوقيت الإمارات.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الدوري الإنجليزي الممتاز أولد ترافورد

ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

تمتلك شبكة قنوات beIN Sports حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي 2025-2026، ومن المنتظر أن تقوم بإذاعة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر شاشتها، وبالتحديد على قناة beIN Sports 1، وبتعليق حفيظ دراجي.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2025-2026

نتائج مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي الأخيرة