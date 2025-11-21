ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ونوتينجهام فورست في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحل نوتينجهام فورست، ضيفًا على ليفربول، في الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي 2025-2026، في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب أنفيلد.

ليفربول خسر أمام مانشستر سيتي في الجولة الماضية ويرغب في تعويض هزيمته أمام المترنح هذا الموسم نوتينجهام فورست.

ورغم تقديمه موسمًا استثنائيًا العام الماضي، لكن فورست يعيش بداية متعثرة ويتواجد في المركز قبل الأخير بانتصارين فقط حتى الآن وبرصيد 9 نقاط.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ونوتينجهام فورست في الدوري الإنجليزي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة ليفربول ونوتينجهام فورست في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

موعد مباراة ليفربول ونوتينجهام فورست، في الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي 2025-2026، هو السبت 22 نوفمبر 2025، على ملعب أنفيلد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في السادسة مساءً بتوقيت السعودية، السابعة بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ونوتينجهام فورست في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات الدوري الإنجليزي بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ليفربول ونوتينجهام فورست في الدوري الإنجليزي 2025-2026، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 2 بتعليق أحمد البلوشي.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة ليفربول ونوتينجهام فورست في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة ليفربول ونوتينجهام فورست في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول ونوتينجهام فورست في الدوري الإنجليزي 2025-2026

نتائج ليفربول ونوتينجهام فورست في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات ليفربول ونوتينجهام فورست في المباريات الخمس الأخيرة

ترتيب ليفربول ونوتينجهام فورست في الدوري الإنجليزي 2025-2026