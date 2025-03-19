ما القنوات الناقلة لمباراة قطر وكوريا الشمالية في تصفيات كأس العالم 2026؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة قطر وكوريا الشمالية في تصفيات كأس العالم 2026 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

يستضيف المنتخب القطري، نظيره الكوري الشمالي، على ستاد جاسم بن حمد ضمن مباريات الجولة السابعة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

يدخل منتخب قطر المباراة وعينه على تحقيق الفوز ولا شيء آخر من أجل تقليل فارق النقاط بينهم وبين إيران، أوزباكستان والإمارات، ولمواصلة المسيرة نحو بطولة يتمنى المشاركة بها رغم صعوبة المنافسة.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة قطر وكوريا الشمالية في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

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متى موعد مباراة قطر وكوريا الشمالية في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026؟

موعد مباراة قطر وكوريا الشمالية في تصفيات كأس العالم 2026 هو يوم الخميس 20 مارس 2025، على استاد جاسم بن حمد.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت قطر والسعودية، العاشرة والربع بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة قطر وكوريا الشمالية في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026؟

تذاع مباريات تصفيات آسيا لكأس العالم عبر شبكة قنوات beIN SPORTS ، كما تنقل قنوات الكاس القطرية المباراة،

لذلك يمكنك متابعة مباراة قطر وكوريا الشمالية على قناة beIN Sports 1، بتعليق عامر الخوذيري، وكذلك قناة الكأس 5 بتعليق أحمد الطيب.

كيف تشاهد مباراة قطر وكوريا الشمالية في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

من الممكن مشاهدة مباراة قطر وكوريا الشمالية من خلال حساب شووف الخاص بنقل المحتوى الذي تبثه قنوات الكاس.

كذلك سيقوم تطبيق TOD بنقل المباراة من خلفية إذاعتها على شبكة قنوات بي إن سبورتس.

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