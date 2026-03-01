Goal.com
الدوري الإسباني
team-logoريال مدريد
سانتياجو بيرنابيو
team-logoخيتافي
مصعب صلاح

ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وخيتافي في الدوري الإسباني 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وخيتافي في الدوري الإسباني 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستضيف ريال مدريد نظيره خيتافي في الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني 2025-2026 على ملعبه "سانتياجو برنابيو". 

ريال مدريد فقد الصدارة الجولة الماضية، كما أنّ برشلونة عزز صدارته بعد الفوز على فياريال برباعية لهدف ليبتعد بفارق اربع نقاط.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وخيتافي في الدوري الإسباني 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة ريال مدريد وخيتافي في الدوري الإسباني 2025-2026؟

موعد مباراة ريال مدريد وخيتافي في الجولة 26 من الدوري الإسباني 2025-2026، هو الإثنين 2 مارس 2026، على ملعب سانتياجو برنابيو.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الحادية عشر مساء بتوقيت السعودية، الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

crest
الدوري الإسباني - الدوري الإسباني
سانتياجو بيرنابيو

ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وخيتافي في الدوري الإسباني 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات الدوري الإسباني بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ريال مدريد وخيتافي في الدوري الإسباني، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 1 بتعليق عامر الخوذيري.

القنوات الناقلةالمعلق
beIN SPORTS 1عامر الخوذيري
TOD TV

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة ريال مدريد وخيتافي في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة ريال مدريد وخيتافي في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد وخيتافي في الدوري الإسباني 2025-2026

التشكيلات المحتملة ريال مدريد ضد خيتافي

ريال مدريدHome team crest

4-4-2

التشكيل

5-3-2

Home team crestخيتافي
1
تيبو كورتوا
22
أنطونيو روديجر
18
ألفارو كاريراس
4
دافيد ألابا
12
ترينت ألكسندر أرنولد
6
إدواردو كامافينجا
8
فيديريكو فالفيردي
15
أردا جولر
14
أوريلين تشواميني
16
غونزالو غارسيا
7
فينيسيوس جونيور
13
دافيد سوريا
24
زيد روميرو
22
دومينغوس دوارتي
16
دييجو ريكو
17
كيكو
21
خوان ايغليسياس
6
ماريو مارتن
5
لويس ميلا
8
ماورو ارامباري
10
مارتن ساتريانو
19
لويس فاسكيز

5-3-2

خيتافيAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • ألفارو أربيلوا

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • خوسيه بوردالاس

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

نتائج ريال مدريد وخيتافي في المباريات الأخيرة

ريال مدريد
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
10/4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

خيتافي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
5/3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين
2/5

تاريخ مواجهات ريال مدريد وخيتافي في المباريات الأخيرة

ريال مدريد

آخر 5 مباريات

خيتافي

5

انتصارات

0

تعادل

0

انتصار

8

الأهداف المسجلة

1
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين
1/5

ترتيب ريال مدريد وخيتافي في الدوري الإسباني 2025-2026

0