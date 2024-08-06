ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وتشيلسي الودية التحضيرية لموسم 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وتشيلسي الودية التحضيرية لموسم 2024-2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ينتظر متابعي كرة القدم العالمية والأوروبية على وجه الخصوص، لقاء ودي هام وقوي يجمع ريال مدريد وتشيلسي في مواجهة نارية.

ويتطلع عشاق كرة القدم مشاهدة اللقاء الذي بالطبع سيتسم بالقوة والندية، فالجميع يعلم أن الملكي لا يدخل لقاء إلا وعينه على النصر، سواء لقاء ودي أو غير ودي، في المقابل كرة القدم الإنجليزية هي البطولة الأقوى، والبلوز من أشرس الفرق في إنجلترا وأوروبا أيضاً.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وتشيلسي الودية التحضيرية لموسم 2024-2025، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

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ما موعد مباراة ريال مدريد وتشيلسي الودية التحضيرية لموسم 2024-2025؟

موعد مباراة ريال مدريد وتشيلسي الودية، هو يوم الأربعاء 8 أغسطس 2024، على ملعب بنك أوف أمريكا.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة الثانية صباحاً بتوقيت السعودية ومصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وتشيلسي الودية التحضيرية لموسم 2024-2025؟

تمتلك القنوات الكويتية حقوق بث المباراة تلفزيونيًا، لذا يمكن متابعة اللقاء عبر قناة الكويت الرياضية، بتعليق عبد الله الحربي.

كيف تشاهد مباراة ريال مدريد وتشيلسي الودية التحضيرية لموسم 2024-2025 عبر الإنترنت؟

يمكن متابعة لقاء ريال مدريد وتشيلسي الودية التحضيرية لموسم 2024-2025 عبر قناة الكويت الرياضية.