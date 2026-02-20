Goal.com
مباشر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
الدوري الإيطالي
team-logoروما
الأولمبيكو
team-logoكريمونيزي
الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لعملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 وماكس وبرو 4 و5
أحمد جمال

ما القنوات الناقلة لمباراة روما وكريمونيسي في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة روما وكريمونيسي في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستعد ملعب الأولمبيكو لاستقبال مباراة مهمة تجمع روما وكريمونيسي ضمن الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإيطالي 2025-2026.

يمتلك الجيلاروسي 47 نقطة، ويحافظ على مركزه الرابع على الرغم من تعادله أمام نابولي في الجولة السابقة، ويظل الفارق بينه وبين الآزوري 3 نقاط، ولا بديل عن الفوز في اللقاء القادم لمواصلة مطاردة السكوديتو الذي يتأخر عنه بفارق 14 نقطة كاملة.

بينما يحتل كريمونيسي المركز الـ16، ويحتاج لكل نقطة يستطيع جمعها للابتعاد عن مراكز الهبوط، كما استطاع أن يتعادل مع جنوى بنتيجة سلبية في الجولة السابقة.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة روما وكريمونيسي في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

NEW stc tv Serie A GoalGetty Images

ما موعد مباراة روما وكريمونيسي في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

موعد مباراة روما وكريمونيسي في الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو الأحد 22 فبراير 2026، على استاد الأولمبيكو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الحادية عشرة إلا الربع مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة وخمسة وأربعين دقيقة بتوقيت الإمارات.

crest
الدوري الإيطالي - الدوري الإيطالي
الأولمبيكو

ما القنوات الناقلة لمباراة روما وكريمونيسي في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

تمتلك شبكة stc tv حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة روما وكريمونيسي في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

القنوات الناقلةالمعلق
stc tv-

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة روما وكريمونيسي في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة روما وكريمونيسي في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

 الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لعملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 وماكس وبرو 4 و5شاهد الآن!

التشكيل المتوقع لمباراة روما وكريمونيسي في الدوري الإيطالي 2025-2026

التشكيلات المحتملة روما ضد كريمونيزي

روماHome team crest

3-4-2-1

التشكيل

3-5-2

Home team crestكريمونيسي
99
ميل سفيلار
23
جيانلوكا مانشيني
5
إيفان نديكا
87
دانييلي غيلاردي
97
بريان زاراجوزا
4
بريان كريستانتي
7
لورينزو بيليجريني
2
ديفين رينش
61
نيكولو بيسيلي
19
زكي شيليك
14
دونيايل مالين
1
إميل أوديرو
5
سيباستيانو لوبيرتو
24
فيليبو تيراتشيانو
6
فيدريكو باسكيروتو
32
مارتين بايرو
2
مورتن تورسبي
29
يوسف مالح
3
جيوسيبي بيتزيلا
7
أليسيو زيربين
10
جيمي فاردي
9
ميلان ديوريتش

3-5-2

كريمونيسيAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • جيان بييرو غاسبيريني

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • دافيدي نيكولا

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

نتائج روما وكريمونيسي في المباريات الأخيرة

روما
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
6/5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين
3/5

كريمونيسي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
1/5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين
1/5

NEW stc tv Serie A GoalGetty Images

تاريخ مواجهات روما وكريمونيسي الأخيرة

روما

آخر 5 مباريات

كريمونيسي

3

انتصارات

0

تعادل

2

انتصاران

8

الأهداف المسجلة

6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
4/5

ترتيب روما وكريمونيسي في الدوري الإيطالي 2025-2026

إعلان
0