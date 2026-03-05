Goal.com
مباشر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
الدوري الأمريكي
team-logoدي سي يونايتد
بنك إم تي
team-logoإنتر ميامي
شاهد مباريات إنتر ميامي في الدوري الأمريكي
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة دي سي يونايتد وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة دي سي يونايتد وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يحل إنتر ميامي ضيفًا على دي سي يونايتد، السبت بملعب إم آند تي، في الدوري الأمريكي 2026.

ويريد إنتر ميامي الدخول بقوة في حملته للحفاظ على لقب الدوري الأمريكي الذي حققه للمرة الأولى في 2025.

في السطور التالية، نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة دي سي يونايتد وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما موعد مباراة دي سي يونايتد وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026؟

موعد مباراة دي سي يونايتد وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026 هو يوم السبت 7 مارس على ملعب إم آند تي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثانية عشرة والنصف بعد منتصف الليل بتوقيت السعودية، الواحدة والنصف صباحًا بتوقيت الإمارات.

crest
الدوري الأمريكي - الدوري الأمريكي
بنك إم تي

ما القنوات الناقلة لمباراة دي سي يونايتد وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026؟

لا توجد قناة عربية ناقلة للمباراة في الدوري الأمريكي، ولكن يمكن متابعة البث المباشر للبطولة عبر الإنترنت.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة دي سي يونايتد وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهد البث المباشر لمبارايات إنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026 ومتابعة  ليونيل ميسي عبر تطبيق Apple TV.


شاهد مباريات إنتر ميامي عبر Apple TVاشترك الآن!

نتائج دي سي يونايتد وإنتر ميامي في المباريات الأخيرة

دي سي يونايتد
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
2/9
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين
1/5

إنتر ميامي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
10/9
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين
4/5

تاريخ مواجهات دي سي يونايتد وإنتر ميامي في المباريات الخمس الأخيرة

دي سي يونايتد

آخر 5 مباريات

إنتر ميامي

0

انتصار

2

تعادلان

3

انتصارات

6

الأهداف المسجلة

10
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
4/5

ترتيب دي سي يونايتد وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026

إعلان
0