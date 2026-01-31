Goal.com
الدوري الإنجليزي الممتاز
team-logoتوتنهام هوتسبير
Tottenham Hotspur Stadium
team-logoمانشستر سيتي
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة توتنهام ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة توتنهام ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستضيف ملعب توتنهام مواجهة مرتقبة تجمع توتنهام ومانشستر سيتي، مساء الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026.

ويدخل مانشستر سيتي اللقاء وعينه على مواصلة الانتصارات وتضييق الخناق على آرسنال الذي قدم هدية له بالتعثر أمام مانشستر يونايتد في الجولة الماضية.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة توتنهام ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة توتنهام ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

موعد مباراة توتنهام ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2025-2026 هو يوم الأحد الموافق 1 فبراير 2026 على ملعب توتنهام.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء السعودية، الثامنة والنصف بتوقيت الإمارات.

الدوري الإنجليزي الممتاز
توتنهام هوتسبير crest
توتنهام هوتسبير
توتنهام
مانشستر سيتي crest
مانشستر سيتي
مان سيتي
crest
الدوري الإنجليزي الممتاز - الدوري الإنجليزي الممتاز
Tottenham Hotspur Stadium

ما القنوات الناقلة لمباراة توتنهام ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات الدوري الإنجليزي بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة توتنهام ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 1.

القنوات الناقلةالتعليق
beIN SPORTS 1أحمد البلوشي
TOD TV

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة توتنهام ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة توتنهام ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPNاشترك الآن!

التشكيل المتوقع لمباراة توتنهام ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2025-2026

التشكيلات المحتملة توتنهام هوتسبير ضد مانشستر سيتي

توتنهام هوتسبيرHome team crest

3-4-3

التشكيل

4-1-4-1

Home team crestمان سيتي
1
جولييلمو فيكاريو
17
كريستيان روميرو
6
جواو بالينيا
4
كيفين دانسو
22
كونور جالاجير
14
ارشي جراي
13
ديستيني ودغي
24
دجد سبنس
19
دومينيك سولانكي
28
ويلسون أودوبيرت
7
تشافي سيمونز
25
جيانلويجي دوناروما
27
ماتيوس نونيز
15
مارك جويهي
45
عبد القدير خوسانوف
33
نيكو أوريلي
20
بيرناردو سيلفا
47
فيل فودين
16
رودري
10
ريان شرقي
42
أنطوان سيمينيو
9
إرلينج هالاند

4-1-4-1

مان سيتيAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • توماس فرانك

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • بيب جوارديولا

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

نتائج توتنهام ومانشستر سيتي في المباريات الأخيرة

توتنهام
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
8/6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

مان سيتي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
7/5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين
1/5

تاريخ مواجهات توتنهام ومانشستر سيتي الأخيرة

توتنهام

آخر 5 مباريات

مان سيتي

3

انتصارات

0

تعادل

2

انتصاران

8

الأهداف المسجلة

4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
1/5

ترتيب توتنهام ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2025-2026

0