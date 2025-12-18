ما القنوات الناقلة لمباراة بولونيا وإنتر في كأس السوبر الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب الأول بارك بالمملكة العربية السعودية لاستضافة مباراة مهمة بين بولونيا وإنتر ضمن مباريات كأس السوبر الإيطالي 2025-2026 والمنقولة حصريًا على "تطبيق ثمانية".

يدخل بولونيا البطولة بصفته بطل كأس إيطاليا في الموسم السابق، بينما إنتر يشارك في البطولة كونه وصيف لقب الدوري.

جدير بالذكر أن الفائز من هذا اللقاء سيلتقي بالفائز من لقاء نابولي بطل الدوري الإيطالي في الموسم السابق، وميلان وصيف كأس إيطاليا الأخير.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة بولونيا وإنتر في كأس السوبر الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة بولونيا وإنتر في كأس السوبر الإيطالي 2025-2026؟

موعد مباراة بولونيا وإنتر في نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي هو الجمعة 19 ديسمبر 2025، على ملعب الأول بارك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة بولونيا وإنتر في كأس السوبر الإيطالي 2025-2026؟

تمتلك شبكة ثمانية -الناقل الحصري لدوري روشن السعودي - حقوق بث مباريات كأس السوبر الإيطالي حصريًا، لذا يمكنك مشاهدة مباراة بولونيا وإنتر في كأس السوبر الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

وسوف تأتي المباراة بتعليق فهد العتيبي.

القنوات الناقلة المعلق ثمانية فهد العتيبي

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة بولونيا وإنتر في كأس السوبر الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة بولونيا وإنتر في كأس السوبر الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "ثمانية".

التشكيل المتوقع لمباراة بولونيا وإنتر في كأس السوبر الإيطالي 2025-2026

التشكيلات المحتملة بولونيا ضد إنتر التشكيل المتوقع البدلاء المدرب فنتشينزو إيتاليانو التشكيل المتوقع البدلاء المدرب كريستيان كيفو

نتائج بولونيا وإنتر في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات بولونيا وإنتر في المباريات الخمس الأخيرة