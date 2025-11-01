تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
الدوري الإسباني
team-logoبرشلونة
Estadio Olimpico Lluis Companys
team-logoإلتشي
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وإلتشي في الدوري الإسباني 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وإلتشي في الدوري الإسباني 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يحل نادي إلتشي ضيفًا على برشلونة على ملعب "مونتجويك"، في مواجهة قوية ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإسباني 2025-2026.

يدخل الفريقان المباراة بظروف متباينة، برشلونة لمواصلة المنافسة على الصدارة التي وسع فارقها ريال مدريد بعد الفوز في الكلاسيكو، وفالنسيا لمواصلة البداية الجيدة منذ انطلاق الموسم الحالي في الليجا.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وإلتشي في الدوري الإسباني 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

موعد مباراة برشلونة وإلتشي في الدوري الإسباني 2025-2026 والقنوات الناقلة

ما موعد مباراة برشلونة وإلتشي في الدوري الإسباني 2025-2026؟

موعد مباراة برشلونة وإلتشي في الدوري الإسباني 2025-2026، هو الأحد 2 نوفمبر 2025، على ملعب مونتجويك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة والنصف بتوقيت الإمارات.

crest
الدوري الإسباني - الدوري الإسباني
Estadio Olimpico Lluis Companys

ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وإلتشي في الدوري الإسباني 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات الدوري الإسباني بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة برشلونة وإلتشي في الدوري الإسباني 2025-2026، عبر شاشتها

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 2 بتعليق علي محمد علي.

القنوات الناقلةالتعليق
beIN SPORTS 2علي محمد علي
TOD TV

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة برشلونة وإلتشي في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة برشلونة وإلتشي في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة برشلونة وإلتشي في الدوري الإسباني 2025-2026

تشكيلات برشلونة ضد إلتشي

برشلونةHome team crest

4-2-3-1

التشكيل

4-3-3

Home team crestإلتشي
25
فويتشيك شتشيسني
23
جول كوندي
4
C
رونالد أراوخو
3
أليخاندرو بالدي
24
إيريك جارسيا
14
ماركوس راشفورد
17
مارك كاسادو
21
فرينكي دي يونج
10
لامين يامال
16
فيرمين لوبيز
7
فيران توريس
13
إينياكي بينيا
3
أدريا بيدروزا
15
A. Nunez
6
C
بيدرو بيجاس ريجو
22
D. Affengruber
14
أليكس فيباس
8
M. Aguado
16
مارتيم نيتو
9
أندريه سيلفا
11
جيرمان فاليرا
10
رافا مير

4-3-3

إلتشيAway team crest

برشلونة
-التشكيل

البدلاء

المدرب

  • هانسي فليك

إلتشي
-التشكيل

البدلاء

المدرب

  • ايدير سارابيا

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج برشلونة وإلتشي في المباريات الأخيرة

برشلونة
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
11/10
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين
5/5

إلتشي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
7/5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
2/5

تاريخ مواجهات برشلونة وإلتشي في المباريات الخمس الأخيرة

برشلونة

آخر 5 مباريات

إلتشي

5

انتصارات

0

تعادل

0

انتصار

15

الأهداف المسجلة

3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين
2/5

ترتيب برشلونة وإلتشي في الدوري الإسباني 2025-2026

