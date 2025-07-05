ما القنوات الناقلة لمباراة مونتريال وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2025؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة مونتريال وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

يعود إنتر ميامي، إلى مباريات الدوري الأمريكي، بعد نهاية مشواره في كأس العالم للأندية، ويستضيف نظيره مونتريال، ضمن مواجهات الجولة الـ 19 من المسابقة.

ويحتل ليونيل ميسي، ورفاقه المركز السابع في ترتيب الدوري الأمريكي برصيد 29 نقطة، بعد لعب 16 مباراة، وبفارق 11 نقطة عن فيلادلفيا يونيون، المتصدر.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة مونتريال وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

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ما موعد مباراة مونتريال وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2025؟

موعد مباراة مونتريال وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2025 هو يوم الأحد 6 يوليو 2025 على ملعب سابوتو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة مونتريال وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2025؟

لا يتم نقل مباريات الدوري الأمريكي 2025 عبر أي قناة داخل الشرق الأوسط، إلا أن قناة دبي الرياضية، أعلنت عن إذاعة بعض مباريات البطولة.

كيف تشاهد مباراة مونتريال وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2025 عبر الإنترنت؟

تطبيق "Apple TV" يمتلك الحقوق للبطولة عبر الإنترنت، ويمكن مشاهد البث المباشر لمباراة مونتريال وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2025 من خلاله عبر أجهزتك المختلفة.

المباراة مونتريال - إنتر ميامي التاريخ الأحد 6 يوليو 2025 موعد المباراة 02:30 مصر والسعودية الملعب سابوتو القنوات الناقلة Apple TV

الدوري الأمريكي - الدوري الأمريكي Saputo Stadium

الإصابات والغائبون في مباراة مونتريال وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2025

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج مونتريال وإنتر ميامي في المباريات الأخيرة

ترتيب إنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2025