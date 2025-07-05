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بلال محمد

ما القنوات الناقلة لمباراة مونتريال وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2025؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

مونتريال v إنتر مياميالقنوات الناقلةإنتر مياميالدوري الأمريكيمونتريال

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة مونتريال وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

يعود إنتر ميامي، إلى مباريات الدوري الأمريكي، بعد نهاية مشواره في كأس العالم للأندية، ويستضيف نظيره مونتريال، ضمن مواجهات الجولة الـ 19 من المسابقة.

ويحتل ليونيل ميسي، ورفاقه المركز السابع في ترتيب الدوري الأمريكي برصيد 29 نقطة، بعد لعب 16 مباراة، وبفارق 11 نقطة عن فيلادلفيا يونيون، المتصدر.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة مونتريال وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما موعد مباراة مونتريال وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2025؟

موعد مباراة مونتريال وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2025 هو يوم الأحد 6 يوليو 2025 على ملعب سابوتو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة مونتريال وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2025؟

لا يتم نقل مباريات الدوري الأمريكي 2025 عبر أي قناة داخل الشرق الأوسط، إلا أن قناة دبي الرياضية، أعلنت عن إذاعة بعض مباريات البطولة.

كيف تشاهد مباراة مونتريال وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2025 عبر الإنترنت؟

تطبيق "Apple TV" يمتلك الحقوق للبطولة عبر الإنترنت، ويمكن مشاهد البث المباشر لمباراة مونتريال وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2025 من خلاله عبر أجهزتك المختلفة.

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المباراةمونتريال - إنتر ميامي
التاريخالأحد 6 يوليو 2025
موعد المباراة02:30 مصر والسعودية
الملعبسابوتو
القنوات الناقلةApple TV
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الدوري الأمريكي - الدوري الأمريكي
Saputo Stadium

الإصابات والغائبون في مباراة مونتريال وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2025

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج مونتريال وإنتر ميامي في المباريات الأخيرة

MTL
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
7/11
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
3/5

إنتر ميامي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
9/8
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
3/5

ترتيب إنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2025