ما القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا في كأس السوبر الفرنسي 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن ملعب جابر الأحمد الدولي بالكويت مباراة تاريخية بين باريس سان جيرمان ومارسيليا في نهائي كأس السوبر الفرنسي 2026 "كأس الأبطال".

باريس سان جيرمان يريد حسم أول لقب له من ألقاب هذا الموسم بعدما قدم موسمًا استثنائيًا العام الماضي توجه بالعديد من الألقاب.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا في كأس السوبر الفرنسي 2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا في كأس السوبر الفرنسي 2026؟

موعد مباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا في كأس السوبر الفرنسي 2026، هو الخميس 8 يناير 2026، على ملعب جابر الأحمد الدولي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساء بتوقيت السعودية، العاشرة بتوقيت الإمارات.

كأس الأبطال الفرنسي - Super Cup Jaber Al-Ahmad International Stadium

ما القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا في كأس السوبر الفرنسي 2026؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث مباريات كأس السوبر الفرنسي 2026، مباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا في كأس السوبر الفرنسي 2026 تنقل عبر شاشتها.

وخصصت الشبكة قناة beIN Xtra 1 لبث المواجهة بتعليق حسن العيدروس.

القنوات الناقلة التعليق beIN Xtra 1 حسن العيدروس TOD TV

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا في كأس السوبر الفرنسي 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا في كأس السوبر الفرنسي 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

أخبار باريس سان جيرمان قبل مباراة مارسيليا

بينما كان فريق باريس سان جيرمان يستقر في الكويت لخوض مباراة كأس السوبر ضد أولمبيك مارسيليا، اجتاحت موجة من الضجة مواقع التواصل الاجتماعي مساء الثلاثاء. وكان السبب في ذلك منشورًا وقعه فرانسوا جالاردو. اعتاد جالاردو على الكشف عن أخبار مثيرة للجدل، غالبًا ما يتم نفيها لاحقًا، وقد أكد أن لويس إنريكي، المرتبط بالنادي حتى عام 2027، قد قرر مغادرة باريس الصيف المقبل.

على منصة إكس، قدم جالاردو سيناريو مفصلاً، حتى أنه ذكر الوجهة. "قرر لويس إنريكي مغادرة باريس سان جيرمان هذا الصيف. إنه يرغب في إنهاء مغامرته هناك. رغبته هي خوض تحدٍ جديد في دوري آخر، الدوري الإنجليزي الممتاز... مانشستر يونايتد. لقد انتهت الفترة المزدهرة! فلننتقل إلى الأمور الجادة"، قال، بالنظر إلى أن الشياطين الحمر قد أقالوا مؤخرًا روبن أموريم. تصريح مثير، لكنه هش.

التشكيل المتوقع لمباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا في كأس السوبر الفرنسي 2026

التشكيلات المحتملة باريس سان جيرمان ضد مارسيليا التشكيل المتوقع البدلاء المدرب لويس إنريكي التشكيل المتوقع البدلاء المدرب روبرتو دي زيربي

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج باريس سان جيرمان ومارسيليا في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات باريس سان جيرمان ومارسيليا الأخيرة