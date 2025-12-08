ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر وليفربول في دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يتزين ملعب جوزيبي مياتزا، لاستضافة مباراة هامة وقوية تجمع بين إنتر وليفربول، في الجولة السادسة من مجموعات دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

إنتر يدخل المباراة بمعنويات مرتفعة، بعد النتائج الجيدة التي يحققها في الموسم الحالي، وسيعمل على مصالحة الجماهير بعد الخسارة الأخيرة من أتلتيكو مدريد، في الجولة الماضية.

على الجانب الآخر يعاني ليفربول، بشكل واضح هذا الموسم سواء على الصعيد المحلي أو الأوروبي، وخسر في الجولة الماضية أمام ايندهوفن الهولندي برباعية، وسيطمح على أن تكون مواجهة النيراتزوري، هي نقطة تصحيح المسار.

ويأتي إنتر، في المركز الرابع من ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا ومعه 12 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن المتصدر، بينما يحتل ليفربول، المركز الثالث عشر بعدما جمع تسع نقاط.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة إنتر وليفربول في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة إنتر وليفربول في دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

موعد مباراة إنتر وليفربول، في الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا 2025-2026، هو الثلاثاء 9 ديسمبر 2025، على ملعب جوزيبي مياتزا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الحادية عشر مساءًا بتوقيت السعودية، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر وليفربول في دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات دوري أبطال أوروبا بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة إنتر وليفربول في الجولة الخامسة، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 1 بتعليق عصام الشوالي.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة إنتر وليفربول في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة إنتر وليفربول في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

