تعرف على القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان ومونتيري في كأس العالم للأندية 2025 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب روز بول، لاستقبال مباراة قوية تجمع بين إنتر ميلان ومونتيري، ضمن مباريات الجولة الأولى من مجموعات كأس العالم للأندية 2025.

ويشارك إنتر في البطولة وفقًا لتصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بينما يتواجد مونتيري في البطولة بصفته بطل دوري أبطال الكونكاكاف 2021.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان ومونتيري في كأس العالم للأندية 2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

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ما موعد مباراة إنتر ميلان ومونتيري في كأس العالم للأندية 2025؟

موعد مباراة إنتر ميلان ومونتيري في كأس العالم للأندية 2025، هو يوم الأربعاء 18 يونيو 2025، على ملعب روز بول.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الرابعة صباحًا بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان ومونتيري في كأس العالم للأندية 2025؟

تذاع مباريات كأس العالم للأندية 2025 بشكل أساسي عبر شبكة DAZN.

كيف تشاهد مباراة إنتر ميلان ومونتيري في كأس العالم للأندية 2025 عبر الإنترنت؟

شبكة DAZN تمتلك الحقوق للبطولة عبر الإنترنت، ويمكن مشاهد البث المباشر لمباراة إنتر ميلان ومونتيري في كأس العالم للأندية 2025 من خلالها.

المباراة إنتر ميلان - مونتيري التاريخ الأربعاء 18 يونيو 2025 موعد المباراة 04:00 مصر والسعودية الملعب روز بول